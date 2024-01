7 feiten over het snelste zout ter wereld (dat op begint te raken)

Triumph (van de motors, niet van de slipjes) heeft het wereldsnelheidsrecord verbeterd op de zoutvlakte van Bonneville in Utah. Haast is geboden als je dit record wilt verbreken, want het zout begint op te raken.

7 feiten over het snelste zout ter wereld.

Tekst: Danny Koks

605,697...

https://www.youtube.com/watch?v=hfo1xcnLV7E

...km/u was het huidige wereldsnelheidsrecord voor een motorfiets, gereden in 2010 door de Amerikaan Rocky Robinson. Het allereerste record staat ook op naam van een Amerikaan. Glenn Curtiss haalde in 1903 103 km/u.

1.000...

Triumph Infor Rocket Streamliner becomes the fastest ever Triumph on Bonneville Salt Flats. #TriumphLandSpeed pic.twitter.com/jZGTTSWHGE — TriumphIndiaOfficial (@IndiaTriumph) 10 augustus 2016

...pk hielpen de Britse coureur Guy Martin en zijn Triumph Infor Rocket Streamliner aan het nieuwe record. Erg veel op een motor lijkt de creatie van Triumph niet: de monocoque-constructie is 60 cm breed, 1 meter hoog en een kloeke 8 meter lang.

4...

https://www.youtube.com/watch?v=j6Ygh0YyREA

...wereldsnelheidsrecords heeft Guy Martin op zijn naam staan. Daar zitten een paar suffe bij, zoals die in een hovercraft, op een sneeuwslee en in een zeepkist. Toch vinden we Martin een coole gast. Vooral omdat hij doodleuk ‘nee’ zei toen Chris Evans hem vroeg medepresentator te worden van het sterfhuis dat Top Gear heet.

5,2...

https://www.youtube.com/watch?v=RtGY87RkbRs

...cm dik is de zoutlaag van Bonneville nog maar, waar die in de jaren veertig en vijftig ruim 91 cm dik was. Gecombineerd met hevige modderstromen als gevolg van regen moest de Bonneville Speed Week daardoor zowel in 2014 als 2015 worden gecanceld.

10,7...

...miljoen ton zout is er sinds 1998 door het Bureau Of Land Management in Bonneville gedeponeerd, om de zoutkorst op peil te houden. Het helpt alleen niet echt. Wetenschappers wijten het slinken van de zoutlaag aan het weer en de zoutmijnindustrie, maar zeker weten doen ze het nog steeds niet.

51.000...

...km2 groot en 300 meter diep was het Bonnevillemeer 14.500 jaar geleden. Met het doorbreken van een natuurlijke dam liep het meer een jaar lang leeg. De daaropvolgende klimaatverandering verdampte het laatste restje water.

1...

...continent verderop ligt ook een zoutvlakte die wordt gebruikt voor het breken van wereldsnelheidsrecords. Hij ligt in Zuid-Afrika, is langer (57 km) en breder (11 km) dan Bonneville en heeft ook nog eens een briljante naam: Verneukpan. Wel jammer dat er zoveel stenen rondslingeren.