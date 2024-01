Bij de koffie: wielrenster wint goud met afgebroken zadel en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Ook vandaag richten we ons weer even puur op de Olympisxche Spelen in Rio, aangezien er weer van alles gebeurde. De hoogtepunten.

Duitse wielrenster Katrina Vogel wint goud zonder zadel

#JO2016 #Rio2016 Kristina Vogel championne olympique de vitesse! Et elle finit sans sa selle et à l'air contente pic.twitter.com/FwpGNJWyuC— Karim Attab (@karimattab) 16 augustus 2016

Zilver voor Büchli

Matthijs Büchli heeft bij de Olympische Spelen een zilveren medaille veroverd. De 23-jarige Nederlander kwam na twee uitzonderlijke herstarts in de krankzinnige keirinfinale als tweede over de finish. Büchli eindigde achter de Britse legende Jason Kenny.

Hockeymannen falen tegen België

Horst: Geen goede wedstrijd, ze zaten er veel korter op dan we dachten van te voren. Compliment aan de Belgen pic.twitter.com/20Yhev721s — HockeyStyle Magazine (@HockeyStyle) 16 augustus 2016

Nederland ging met 3-1 onderuit tegen de verrassend sterke Belgen.

Dafne Schippers met gemak naar de finale

"Dit had ik even nodig", aldus Schippers