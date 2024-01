Walking Dead-poeder flakka in Nederland?

Ze zwalken als zombies over straat, wandelen over snelwegen en dichten zichzelf bovenmenselijke krachten toe: gebruikers van de nieuwe drug flakka. Het levensgevaarlijke spul lijkt te zijn overgewaaid naar Nederland. 'Ze wanen zich onkwetsbaar, alsof ze de Hulk zijn.'

Op 12 juli treffen Haagse agenten een man aan die compleet uit z’n dak halsbrekende toeren uithaalt midden op een druk kruispunt in Den Haag. Waar de dienders doorgaans wel merken of iemand is doorgesnoven of een disconootje te veel op heeft, kunnen ze het ‘bijzondere gedrag’ van deze gedrogeerde kerel niet thuisbrengen.

‘Zonder te kijken sprong hij zo de weg op, als een zombie,’ aldus de politie, die daarop besluit in te grijpen. Dit verloopt niet zonder slag of stoot: maar liefst zes agenten zijn nodig om de man te overmeesteren. ‘Mensen die de drug flakka op hebben zijn zo sterk als de Hulk,’ schreef de politie dezelfde avond op Facebook. Hoewel de naam flakka doet denken aan een zwoele zomerhit, betreft het hier een zeer riskante designerdrug.

https://www.youtube.com/watch?v=rrAuBGPQ5yw

Het spul, ook wel de zombiedrug genoemd, komt meestal in poedervorm of als tablet en wordt geslikt, gerookt of gesnoven. Deskundigen beschrijven het als een amfetamine-achtige drug, zoals bijvoorbeeld pep en xtc. Alleen dan veel heftiger en extremer.

Gebruikers kunnen in een urenlang delirium terechtkomen, waardoor het ‘zombie-effect’ kan optreden. Ze verliezen daarbij vaak alle controle, bewegen ongecontroleerd, gaan hallucineren, worden paranoïde, psychotisch, krijgen woedeaanvallen en zijn niet aanspreekbaar of voor rede vatbaar. Vooral in de Verenigde Staten zorgt de drug, die voor een paar dollar van hand tot hand gaat, voor problemen.

https://www.youtube.com/watch?v=8FXyjgTgr1Q

Op Youtube zijn talloze (compilatie-) filmpjes te zien van Amerikaanse flakka-junkies die head first door ruiten springen, paranoïde over straat rollen en hevig hallucinerend over snelwegen dwalen. Onlangs zorgde een Amerikaanse gebruiker voor complete verkeerschaos in Fort Lauderdale (Florida) door poedelnaakt tussen rijdende auto’s door te rennen.

Omdat flakka bijzonder moeilijk te doseren is, vallen er ook geregeld dodelijke slachtoffers. Zo telde alleen de staat Florida het afgelopen anderhalf jaar al rond de zestig flakkadoden, onder wie een baby die een uur na de geboorte overleed aan een overdosis van de drug, te danken aan zijn moeder die tijdens de zwangerschap vrolijk door pafte.

Walking Dead-poeder

Nu zijn we van die Amerikanen wel gewend dat ze alles snuiven, spuiten, roken en slikken wat los en vast zit. Hele lokale economieën draaien daar immers op crack en crystal meth. Omdat je in ons land voor een paar euro al redelijke snuif, pep of pillen kunt krijgen, lijkt het onwaarschijnlijk dat de Nederlandse psychonaut zijn heil moet zoeken in het Walking Dead-poeder.

Toch heeft het er alle schijn van dat de zombiedrug ook Nederland heeft bereikt. Naast het flakkageval in Den Haag, maakte het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) in Dordrecht onlangs bekend dat er de afgelopen maand twee patiënten onder invloed van de zombiedrug op de spoedeisende hulp zijn binnengebracht.

In beide gevallen kwam de patiënt extreem agressief, met verhoogde temperatuur en een zeer hoge hartslag het ziekenhuis in. ‘Patiënten raken volledig buiten zichzelf en wanen zich onkwetsbaar, alsof ze de Hulk zijn,’ vertelt Merel Willeboer, een arts van het ASz die beide ‘zombies’ behandelde.

https://www.youtube.com/watch?v=x5Lxamoc0Z4

'Naast de tomeloze agressie is het algemene beeld: extreem zweten en een zeer hoge hartslag en temperatuur. Dat is een groot gevaar voor de patiënt zelf, omdat het hart en de organen kunnen bezwijken onder de extreme spanning waaronder het lichaam staat. Het risico voor anderen is dat de gebruiker, niet zelden grommend en brullend, achter andere mensen aan of recht op auto’s af rent.’

Hoewel het onmogelijk is om de drug in bloed of urine op te sporen, is het Dordtse ziekenhuis ervan overtuigd dat het om de zombiedrug gaat. Niet alleen kwam het gedrag van beide patiënten overeen met dat van een flakkagebruiker. Beide patiënten, die afzonderlijk van elkaar binnen werden gebracht, hadden het zelf over flakka, schrijft het ziekenhuis op hun website. De ene patiënt lag enkele dagen op de intensive care. Voor de andere rukten de traumahelikopter en de brandweer uit.

Zware tijden

Volgens Annemarie van der Velden, arts bij het ASz, ging het in beide gevallen om een gebruiker die iets nieuws wilde proberen. ‘Dat kan erop wijzen dat het geen beperkte scene is waar flakka circuleert,’ waarschuwt zij. ‘Als dit verschijnsel toeneemt, gaan we zware tijden tegemoet. Niet alleen voor de patiënten zelf en de ziekenhuizen, maar ook voor ambulancepersoneel en politie. En voor de gehele samenleving, al is het alleen al vanwege de kosten.’

Experts tasten in het duister over hoeveel gebruikers er in Nederland zijn. Wel zijn er uit diverse delen van het land signalen over incidenten. Zo zouden ook de Haagse ambulanceposten en de spoedpost van MCH-Bronovo bekend zijn met de drug. De ambulances hebben de afgelopen weken mogelijk drie keer een flakkagebruiker vervoerd. De Opvang Verwarde Personen (OVP) in Den Haag laat desgevraagd weten niet uit te sluiten dat er mensen onder invloed van flakka zijn binnengebracht, maar omwille van privacyredenen niet kunnen ingaan op specifieke gevallen.

Verslavingsdeskundigen twijfelen ernstig aan de flakkaverhalen. ‘Er zijn enkele gevallen bij ons bekend, maar het is zeker niet zo dat Nederland overspoeld wordt door deze drug,’ zegt Esther Lutterman, woordvoerster van verslavingskliniek Jellinek. Ook drugsexpert Daan van der Gouwe van het Trimbos-Instituut is sceptisch. ‘Deze hype is gebaseerd op geruchten en leidt alleen maar tot onrust. Wat ons betreft is dat onnodig en onverstandig. Bij alle incidenten is namelijk geen onomstotelijk bewijs dat het daadwerkelijk om flakka gaat.’