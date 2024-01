Voor een fortuin aan coke gevonden op Haags zoldertje

In een onderzoek naar verdovende middelen heeft de politie 114 kilo cocaïne op een Haagse zolder gevonden. De drugs, met een marktwaarde van enkele miljoenen euro's, waren verdeeld over een koffer en een aantal grote boodschappentassen. Dat heeft de politie in een persbericht laten weten. De 46-jarige bewoner is aangehouden.

De politie hield al een tijdlang een aantal personen in de gaten wegens verdenking van grootschalige cocaïnehandel. Dat leidde op 21 juli tot het oppakken van een 28-jarige Utrechter in Den Haag. Hij had met zijn auto bij een woning een boodschappentas in ontvangst genomen. Toen agenten hem controleerden, bleek er 5 kilo coke in te zitten.

In de woning waar de overdracht had plaatsgevonden, ontdekten rechercheurs later de partij van 114 kilo. Ook de vermeende leverancier, in wiens Haagse woning 371.000 euro en 19 kilo hasj lagen, is aangehouden.

Waar in Den Haag beide woningen staan, maakt de politie niet bekend.