Bij de koffie: granaat afgevuurd op parlement Kosovo, 'Big Lebowski' overleden en meer...

Granaat afgevuurd op parlement Kosovo

Het parlement in de Kosovaarse hoofdstad Pristina is donderdagavond geraakt door een explosief. Het gebouw liep daarbij schade op. Niemand raakte gewond. De ontploffing volgt op spanningen over nieuwe afspraken met buurland Montenegro over het grensverloop tussen de twee landen.

'Big Lebowski' David Huddleston overleden

David Huddleston, bekend van zijn rol als miljonair Jeffrey Lebowski in de film The Big Lebowski, is dinsdag op 85-jarige leeftijd overleden. Dat maakte de vrouw van Huddleston, Sarah Koeppe, donderdag bekend aan The Los Angeles Times.

Braziliaanse sporters maand voor Spelen niet meer getest op doping

Alle Braziliaanse sporters zijn een maand voor aanvang van de Olympische Spelen niet meer getest op doping. Mondiaal antidopingbureau WADA eist daar opheldering over.

Aantal Turkse asielaanvragen in Duitsland flink gestegen

In de eerste zes maanden van 2016 zijn er al bijna evenveel Turken naar Duitsland gevlucht als in heel 2015. Van de 1.719 Turken die dit jaar in Duitsland asiel hebben aangevraagd, komen verreweg de meesten (1.510) uit de Koerdische gebieden.