Aan de rol met een real doll

‘Hoe heet ze?’ vraag ik aan Priscilla van Limbeek, de eigenaresse van privéhuis Zwols Pleziertje. Ze haalt haar schouders op en zegt: ‘Dat bepaalt de klant zelf.’ Voor LINDA.tv maak ik een video over seks met poppen. Dus vandaag ben ik de klant. Maar ik besluit de sekspop, die rechtop in bed zit, geen naam te geven. De situatie waarin ik me bevind is al vreemd genoeg. Naast de zogenoemde real doll zit Daisy, een sekswerker van vlees en bloed. Bij Zwols Pleziertje kan je tegen betaling het bed delen met een echte of met een nepvrouw. Wat ook kan: mixen & matchen. Daisy heeft geregeld trio’s met klant én pop.

Een pop oordeelt niet

‘Waarom kiezen mannen voor een siliconenvrouw?’ vraag ik Priscilla. Daar zijn verschillende redenen voor. Sommigen vinden het nieuwe spannend, vertelt de eigenaresse. Ze willen het gewoon eens proberen: seks met een real doll. Anderen voelen zich bij een levende vrouw ongemakkelijk. Ze zijn verlegen en een pop oordeelt niet. ‘En dominante klanten vinden een pop opwindend omdat een real doll niks in te brengen heeft. Ze houdt altijd haar mond,’ vult Daisy aan.

Ze kunnen zich uitleven op het lijf van de pop, maar kussen en praten met een echte vrouw. Ideaal!

Ik behoor tot de eerste categorie: de nieuwsgierigen. De poppenkamer in Zwols Pleziertje is populair. De meeste klanten die ‘eens een poging waagden’ komen terug voor een tweede ronde, volgens Priscilla. Ik wil weten hoe het voelt om het bed te delen met een real doll. Kan ik me er iets bij voorstellen dat iemand een sessie boekt (voor 110 euro per uur) met een pop?

Schatje of lieverdje

‘Zo.’ Priscilla schraapt haar keel. ‘Ik ga naar beneden. Veel plezier samen!’ Daisy blijft zitten, ze zal me begeleiden. Ik kijk haar vragend aan: ‘En nu?’ Ze glimlacht aanmoedigend. Nogal houterig strijk ik over de hals van de pop en masseer haar borsten. De huid voelt zacht aan. ‘Beginnen klanten meestal op deze manier?’ wil ik weten. Daisy schudt met haar hoofd. ‘Ehm, nee. Klanten zijn liever dan jij nu bent.’ Ik trek geschrokken mijn handen terug. Nep of niet; het was niet mijn bedoeling om ruw met mevrouw om te gaan. Daisy doet voor hoe klanten de real doll normaliter behandelen. Ze streelt de pop lief kozend en fluistert woordjes in haar oor als ‘schatje’ of en ‘lieverdje’.

Samen trekken we haar hemdje uit. ‘Hoe zit het met zoenen, gebeurt dat ook?’ vraag ik. Daisy knikt enthousiast. ‘Zéker.’ Een mooie eerste stap, dus vooruit met de geit. Ik druk mijn lippen op die van de pop en steek mijn tong in haar mond. De kus voelt koud en droog. De pop kan worden opgewarmd, maar aangezien het vandaag zo’n dertig graden is buiten, leek me dit niet nodig. ‘Nou, een onbeantwoorde, koude tongzoen is niet erg bevredigend,’ concludeer ik na een tijdje. Daisy knikt. Veel klanten delen die mening. ‘Daarom willen ze mij erbij,’ legt Daisy uit. ‘Ze kunnen zich uitleven op het lijf van de pop, maar kussen en praten met een echte vrouw. Ideaal!’

60 kilo op je schoot

Ik trek de pop bij me op schoot en verbaas me over hoe zwaar ze is. De real doll weegt zo’n 60 kilo. Als ik mijn ogen sluit is het net alsof er een mens ligt. Daisy overhandigt me glijmiddel en ik stop twee vingers in de poppenvagina. Deze handeling zal er op film straks wellicht uitzien als seks, maar zo voelt het niet. Ik kan mijn vinger net zo goed in een pot aarde steken, of in een taart: er gebeurt niks down under.

‘Ben je weleens bang dat seks met poppen in de toekomst zó populair wordt dat wij echte vrouwen niet meer nodig zijn?’ vraag ik. ‘Nee joh.’ Vrouwen van vlees en bloed zullen nooit overbodig worden, daar is Daisy van overtuigd. ‘Het merendeel van mijn klanten wil vooral met me praten, intiem zijn. Ze willen delen hoe ze zich voelen. Een sekspop – of zelfs een seksrobot – kan nooit volledig voldoen aan hun behoeftes.’

En gelukkig maar.

‘En, vind je het wat?’ wil Daisy weten. Nee. Seks met een pop is niet mijn ding. Ook van een namaakman zal ik het niet warm krijgen. Ik vind het een ingewikkelde manier van zelfbevrediging. Als ik seks heb is het de interactie met de ander die me opwindt. En daar kan je met een real doll naar fluiten.