Bij de koffie: Duitse oud-jihadist onthult geheimen IS, steekpartij in Londen en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Oud-jihadist onthult IS-geheimen

De Duitse jihadganger Harry Sarfo was nog maar net in Syrië toen hij werd aangesproken door leden van een speciale afdeling van IS, een soort geheime dienst. "We hebben hier geen Europeanen nodig", zeiden ze. "We willen graag dat je teruggaat naar Duitsland om daar voor ons te vechten."

Lees ook: Nieuwe Revu koopt Syrisch paspoort (en we zijn niet de enigen)

"Ze zeiden me dat er niet veel mensen in Duitsland zijn die de klus willen klaren. Die waren er wel, maar de meesten zijn gestopt omdat ze bang werden." Hij deed zijn verhaal aan New York Times.

Eerste commerciële missie naar 'achtste continent' goedgekeurd

Voor het eerst heeft een commercieel bedrijf groen licht gekregen om te landen op de maan: https://t.co/JFuWUuiCQJ — NOS (@NOS) 3 augustus 2016

Ruimtevaarders en -ondernemers zagen het al jaren aankomen: de eerste commerciële maanmissie. Volgend jaar wordt het wellicht werkelijkheid. Voor het eerst heeft een bedrijf groen licht gekregen om te landen op de maan. De VS heeft een plan van de onderneming Moon Express uit Florida goedgekeurd. Het bedrijf wil eind 2017 de maan bereiken.

Dode bij steekpartij in Londen, motief onderzocht

Woman dead and up to six injured in knife incident in Russell Square, central London https://t.co/ChIkT1anvk — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 4 augustus 2016

Een vrouw van in de zestig is om het leven gekomen bij een steekpartij in het centrum van Londen, in de nacht van woensdag op donderdag. Ook zijn zeker vijf mensen gewond geraakt. Het motief van de man is nog onduidelijk.

Er wordt onderzocht of het gaat om een terroristische daad. Ook de mentale gesteldheid van de man wordt als "significante factor" gezien in het onderzoek. Hij zou psychische problemen hebben.

'Fucking' topvrouwendebat kost reclamebons de kop

'Fucking' topvrouwendebat kost reclamebons de kop https://t.co/nI0HXq2cEq pic.twitter.com/FawaCmL9Dd — de Volkskrant (@volkskrant) 4 augustus 2016

Kevin Roberts, een van de topmannen van reclamebureau Saatchi & Saatchi, moet het veld ruimen omdat hij in een recent interview seksistische opmerkingen maakte. Het moederbedrijf van Saatchi & Saatchi, Publicis, maakte woensdag bekend dat Roberts 1 september opstapt.