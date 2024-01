Bij de koffie: 'aan IS ontsnapte' Laura direct aangehouden, recordvangst coke in Bolivia en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

'Aan IS ontsnapte' Laura Hansen aangehouden bij aankomst

Laura Hansen terug in Nederland en aangehouden voor verhoor https://t.co/fLdcuP8XGA — NOS (@NOS) 1 augustus 2016

Laura Hansen, de 20-jarige vrouw die zegt dat ze is ontsnapt uit het IS-kalifaat, is terug in Nederland. Ze landde de afgelopen avond op Schiphol. Direct daarna is ze aangehouden. Dat is een standaardprocedure voor mensen die uit IS-gebied komen.

Recordvangst cocaïne in Bolivia

Bolivia drugs: Police seize huge cocaine consignment https://t.co/mqtMXqfix8 — BBC News (World) (@BBCWorld) 2 augustus 2016

De Boliviaanse politie heeft een vrachtwagen onderschept die op weg was naar de Verenigde Staten en 7,5 ton cocaïne vervoerde. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken Carlos Romero gemeld.

Staat gedagvaard voor luchtvervuiling

Staat gedagvaard voor luchtvervuiling https://t.co/ON04yoHl4F — De Telegraaf (@telegraaf) 2 augustus 2016

Milieudefensie sleept de Staat voor de rechter vanwege de luchtvervuiling in ons land. De actiegroep eist dat de luchtkwaliteit in Nederland binnen een half jaar aan de Europese normen voldoet. Daarvoor heeft de Staat gisteren een dagvaarding ontvangen.

Studenten Texas mogen vuurwapen meenemen naar Universiteit

Studenten in Texas mogen wapens meenemen naar universiteit https://t.co/1vn7u6ZGzy via @NUnl — Pieter de Nijs (@pieterdenijs) 2 augustus 2016

In de Amerikaanse staat Texas is een nieuwe wet van kracht geworden, die het mogelijk maakt dat studenten handvuurwapens de collegezaal in mogen meenemen.Het gaat om studenten van 21 jaar of ouder die een wapenvergunning hebben. Daarmee is Texas een van de acht Amerikaanse staten waar het mogelijk is om wapens te dragen in universiteitsgebouwen.