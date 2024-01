Streek van de week: de slavendrijver van Tubbergen

Nieuwe Revu bericht wekelijks over belangwekkend nieuws uit de regio. Deze keer: hoe de uitbaters van twee kringloopwinkels jarenlang een zwakbegaafde man als huisslaaf gebruikten.

Update 18 oktober, 15:42 uur: Het Openbaar Ministerie wil een jarenlange celstraf eisen tegen de hoofdpersoon in dit verhaal. Dat bleek tijdens een pro-formazitting in deze strafzaak in Almelo.

Tekst: Danny Koks

De burgemeester en de pastor konden hun oren niet geloven. In hun hechte gemeenschap passen de mensen goed op zichzelf en hun buren. Zoals het hoort. De bewoners van de Verdistraat waren minder verbaasd. Die wisten eigenlijk wel dat er iets niet deugde op het woonwagenkampje van de familie Berends achter in de straat, verscholen tussen de bomen aan de rand van het dorp. Maar ze waren te bang om hun mond open te doen.

Het gezin leeft nogal op zichzelf. En als een van de buren z’n beklag kwam doen over geluidsoverlast of al die ouwe wasmachines op hun terrein, was het hommeles. Dan kregen ze eieren tegen hun raam en werden hun auto’s beklad en bespuugd. Sommige buren durfden hun kinderen niet meer zo goed buiten te laten spelen. Want je weet maar nooit. Adje (60) handelde altijd in oud ijzer. Zijn zoon Henk ging vanaf z’n twaalfde met hem mee. School vond hij toch niks en de praktijk is de beste leermeester. Begin vorig jaar gooiden Adje en zijn vrouw Gretha (45) het over een andere boeg. Ze begonnen een kringloopwinkel in Almelo, De Dollegoor.

Op zijn achttiende verjaardag, afgelopen september, werd dat de zaak van Henk. Niet lang daarna openden zijn ouders in hun eigen dorp een tweede kringloopwinkel, De Nieuwe Ronde. Trots glimlachend achter een stellage met koffiekopjes stond Henk toen in de krant: de Tubbergse baas van achttien die ‘van stront nog geld maakt’. Vorige week stond Henk, inmiddels negentien, weer in de krant. Hij zei dat de verhalen over zijn vader en moeder ‘opgeblazen’ zijn en ‘niet kloppen’. Toch zitten zijn ouders nog steeds in hechtenis, nadat een groot politieteam de familie op maandag 18 juli van hun bed had gelicht.

Henk stond na twee dagen in de cel alweer op vrije voeten wegens zijn ‘geringe betrokkenheid’, maar zijn vader en moeder kunnen twaalf jaar de bak indraaien. Voor mishandeling en arbeidsuitbuiting van Jeffrey, een zwakbegaafde man van 33. Jeffrey trok acht jaar geleden in bij het gezin op het woonwagenkampje. Hij werd meteen aan het werk gezet. En hoe: zestien uur per dag, zeven dagen per week moest hij schoonmaken en klusjes doen. Zonder vergoeding. Deed hij zijn werk niet goed, dan werd hij mishandeld.

’s Nachts sloten Adje en Gretha hem op. Eerst in een kleine caravan naast hun woonwagen, later in een schuurtje dat werd gebruikt als douche en toilet. Toen de familie hun kringloopwinkels waren begonnen, moest Jeffrey ook daar aan het werk. Na acht jaar te zijn gebruikt als slaaf, lukte het Jeffrey eindelijk over zijn angst voor Adje en Gretha heen te stappen. Hij ging naar de politie. En de buren? Die durfden tijdens een bijeenkomst in ’t Oale Roadhoes eindelijk met hun verhalen naar buiten te komen.

De burgemeester spoorde de buurtbewoners die zijn geterroriseerd door Adje en Gretha aan om nu wel naar de politie te stappen, net als de zwakbegaafde Jeffrey heeft gedurfd. ‘Want alleen bij concrete aangiftes kunnen we daadwerkelijk optreden en handhaven.’

* Vandaag heeft de rechter besloten dat het voorarrest is verlengd