Winnaar en verliezer van de dag: Een steenoude kreeft vs. Yahoo

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Deze steenoude kreeft

Steenoude kreeft gered uit pan > https://t.co/p9KBC66vj3 — Dagblad Metro (@Metro) 24 juli 2016

In Florida werd een kreeft van 110 jaar oud gered van een einde als hoofdgerecht. De eigenaar van het restaurant Tin Fish in Sunrise, Joe Melusso had een foto van het beest op Facebook gezet ter promotie. Kreeftenfanaat Amir Rossi herkende het beest als een bijzonder exemplaar en redde hem van zijn bestemming in de pan. Marianne Thieme weer trots.

Verliezer van de dag: Yahoo

Binnenkort zal de naam Yahoo niet meer bestaan. Tsja, als je niet alles meer kunt vinden, betekent dat niemand meer bij je komt zoeken. Hoe dan ook; het einde van een tijdperk...