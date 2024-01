Winnaar en verliezer van de dag: Paul Pogba vs. Joshua Long

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Paul Pogba

Manchester United zou maar liefst 125 miljoen euro over hebben om Paul Pogba over te nemen van Juventus. > https://t.co/eOXIvJMUFe — Dagblad Metro (@Metro) 20 juli 2016

Manchester United heeft er maar liefst 125 miljoen euro voor over om Paul Pogba van Juventus over te nemen, meldt Sky Italia. Daarmee zou de Fransman verreweg de duurste voetballer aller tijden worden. Als de deal doorgaat, passeert Pogba aanvaller Gareth Bale, die voor 100 miljoen euro van Tottenham Hotspur naar Real Madrid verhuisde.

Totale gekte natuurlijk, maar je blijft een winnaar als je verjaardagen kunt vertellen dat je de duurste voetballer ter wereld bent.

Verliezer van de dag: Joshua Long

Creepy Geed Arrested For Lacing Pot With Embalming Fluid From Severed Human Brain: https://t.co/enNdP5HRwX pic.twitter.com/FUJCn79ALO — Total Frat Move (@totalfratmove) 19 juli 2016

Natuurlijk houden wij er ook van om af en toe van om high te worden van het een of ander. Maar een menselijk brein jatten en oproken... Nee, dat gaat dan net weer even te ver.