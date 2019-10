'Boeren willen gewoon niet meer als boeman worden bekeken, dat is alles'

De beelden van honderden trekkers op snelwegen, in Haagse stadsbermen en zelfs over het strand richting de Hofstad voelden als een agrarische invasie, maar het boerenprotest werd een brave bijeenkomst van hardwerkende landbouwers en veehouders die vooral een beetje aardiger gevonden willen worden.

De politieke proefballon om de veestapel te halveren – een absurd populistisch voorstel dat alleen maar door hautain-mondaine bakfietsrakkers van D66 bedacht kan worden – was de druppel die de boeren van hun platteland naar de Haagse binnenstad dreef.

Het grootste incident dat zich aldaar voltrok, was een hek dat sneuvelde onder de wielen van een trekker, zodat de boeren zichzelf toegang tot het Malieveld konden verschaffen. Er werd een beetje boe geroepen naar Jesse Klaver en naar die halveringspipo van D66, maar minister Schouten werd best aardig ontvangen door de ruim 20.000 boeren, die hun trekkers keurig in een halve cirkel hadden geparkeerd. Ik telde maar twee hooivorken en die werden duidelijk als ironisch ornament meegetorst.

Politici, echter, waren als de dood voor de boeren. Mark Rutte zat onder zijn bureau in het Torentje, ME, paarden en politielinies blokkeerden de route naar het Binnenhof en de politici die het podium bestegen, kwamen onder politiebewaking in een colonne dienstauto’s naar de demonstratie. Een hilarisch tragische aanblik van bruine puntschoenen die angstig een paar pasjes wagen op een modderige klompendans.

Het ging zoals het altijd gaat met Nederlandse uitingen van onvrede. Onrust, boosheid en tegendraadse emoties echoën over het internet, organiseren zich via WhatsAppgroepen en áls het dan tot een fysieke demonstratie komt, blijft het altijd braaf, zelfs bijna bescheiden. We zijn nou eenmaal – gelukkig – een zeer beschaafd land.

Het belangrijkste bewijs dat het boerenprotest leverde: klimaatdrammers, veganisten en duurzaamheidsdominees hebben met een disproportioneel klein kliekje een onevenredig groot bereik via te veel gelijkgestemde media om hun eigen heilige gelijk te profetiseren, en daarmee de middelen om iedere criticus tot problematische klimaatontkenner te brandmerken, en elke boer tot milieumoordenaar.

Peilingen toonden echter massale burgersteun voor de boeren, en hoewel de verkoop van vleesvervangers toenam, kocht Nederland ook meer echt vlees dan vorig jaar. De klimaatdiscussie is volledig uit het lood geslagen, en is van debat tot dogma verworden.

De boeren zelf hadden geen concrete eisen aan wetten of beleid. Onze voedselverschaffers wilden gewoon niet meer als boeman worden bekeken. Dat was alles. Groetjes, en rap weer op huus an, want voor dag en dauw wachten vee en akkers weer.