Bij de koffie: arrestaties Turkse rechters lijken voorbereid, Nederturken bedreigd en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Voorlopige Eindstand mislukte coupe Turkije

Dodental staatsgreep naar 290, Turkse pleinen stampvol /via @NOS https://t.co/JjolL5RaBr — sander voortman (@sander11) 18 juli 2016

De mislukte coup in Turkije heeft aan 290 mensen het leven gekost, zeggen de Turkse autoriteiten. Het gaat om honderd coupplegers en 190 burgers. Zo'n 1400 mensen zijn gewond geraakt.

Arrestaties rechters lijken voorbereid

Arrestaties rechters Turkije lijkt volgens Eurocommissaris voorbereid: De snelle arrestaties van rechters en ... https://t.co/x8XzOnVf7t — Nu Feed (@NuNLfeed) 18 juli 2016

De snelle arrestaties van rechters en anderen na de mislukte staatsgreep in Turkije geeft de indruk dat de regering een lijst met namen al van tevoren had voorbereid. Dat zei EU-commissaris Johannes Hahn (Uitbreiding) maandag.

Na de mislukte coup zaterdag pakten de Turkse autoriteiten zo'n drieduizend vermeende coupplegers op, variërend van commandanten tot gewone militairen. Ongeveer eenzelfde aantal rechters en aanklagers werd aangehouden.

"Het lijkt erop dat er iets is voorbereid. De lijsten waren beschikbaar, wat erop duidt dat deze gebruikt zouden worden in een bepaalde fase", zei Hahn. "Ik ben zeer bezorgd. Het is precies wat we vreesden."

Erdogan-aanhang intimideert eigen gemeenschap in Nederland

Nederturken bedreigd en geboycot https://t.co/Q4Xm3DvPIf door @jorispolman — De Telegraaf (@telegraaf) 18 juli 2016

Doodsbedreigingen, vernielingen en boycotlijsten: de mislukte coup in Turkije heeft ook in Nederland de verhoudingen binnen de Turkse gemeenschap op scherp gezet. Op sociale media circuleren foto’s met daarbij oproepen aan Erdogan-aanhangers om Gülen-aanhangers een kopje kleiner te maken.

Bij culturele centra in Rotterdam en Zaanstad zijn ruiten ingegooid en vernielingen aangericht. Ook circuleren er onder meer in Amsterdam boycotlijsten met daarop Turkse ondernemers die kritisch zijn op Erdogan. Lees hier meer.

Turkije stuurt 1800 veiligheidsagenten naar Istanbul

#Turkije stuurt 1800 speciale veiligheidsagenten naar Istanbul voor extra beveiliging https://t.co/KAafrQGCXb pic.twitter.com/tvGSKyv53b — de Volkskrant (@volkskrant) 18 juli 2016

De Turkse regering heeft maandag 1800 veiligheidsagenten naar Istanbul gestuurd, die de grootste stad van het land met behulp van gepantserde voertuigen extra moeten beveiligen na de mislukte couppoging van afgelopen weekeinde.