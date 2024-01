Bijles van Martih: wie mooi wil zijn, moet snijden

Kijk rond in de hipste tenten van Amsterdam en je denkt geheid om de haverklap: die lippen heb je niet van je ouders, net zo min als die appelwangen of jukbeenderen.

Hoe hard de opgespotenen onder ons dat ook zullen ontkennen. Want toegeven dat je iets aan jezelf doet, is geen optie. Zélfs als de lippen van de persoon in kwestie verder reiken dan het puntje van de neus, lijken op een aambeienkussen en verstaanbaar spreken door de omvang ervan onmogelijk wordt.

Ervoor uitkomen of niet, jezelf verbouwen is – in bepaalde subculturen – immens populair. Geen zichzelf respecterende ijdeltuit van boven de dertig die de boel niet op- of wegspuit. Mist er plaatselijk wat volume? Dan wordt dit opgevuld met siliconen, of vet afkomstig van lichaamsdelen waar het gemist kan worden.

Waarom zou je kiezen voor de weg van verval als je die jeugdige look nog enkele jaren kan rekken door er flink wat geld tegenaan te smijten? De gevallen van verminking – waaronder ik opgespoten lippen reken – geven plastische chirurgie een slechte naam. Dat terwijl de natuur een handje helpen wel degelijk succesvol kan uitpakken, mits je een afspraak bij de juiste wonderdokter maakt.

'Representatief

Waren het in de beginjaren bijna uitsluitend vrouwen die hier en daar wat reparatiewerkzaamheden lieten uitvoeren, vandaag de dag doet de man vrolijk mee aan het verbouw-jezelf-circus. Sinds 1997 is het aantal ingrepen bij mannen toegenomen met 120 procent en in 2009 werd van elke tien cosmetische operaties in Groot-Brittannië één uitgevoerd bij een kerel.

In ons land zijn hiervan geen cijfers bekend. Praktijken spreken wel van een toename. Als reden voor deze opmars noemen deskundigen de carrière. Een goed voorkomen en succes gaan hand in hand. Probeer maar eens een vacature te vinden waarin niet staat omschreven dat er gezocht wordt naar een kandidaat met ‘representatief uiterlijk’.

Een hazenlip, wallen, flaporen, en vetkwabben kunnen ervoor zorgen dat die felbegeerde baan je door je (gebochelde) neus wordt geboord. Hoe knapper je bent, hoe meer kans je maakt op een goede baan met hoog salaris, blijkt uit onderzoek.

Wat voor reden een ingreep ook mag hebben – omdat je carrière wilt maken, of omdat je beseft dat je meer succes boekt bij de vrouwen met een Magic Mike-look – feit is dat steeds meer heren onder het mes gaan. Mannen kiezen overwegend voor simpele ingrepen, die anders dan neptieten bij vrouwen, niet direct zichtbaar zijn (voor onbekenden dan). Wat ik een goede ontwikkeling vind. Less is more, zéker als het plastische chirurgie betreft.

Manboobs

Niks om je voor te schamen trouwens, dat sleutelen aan jezelf. Velen gingen je voor. Zo liet Marco Borsato zijn oren doen, John de Mol zijn wallen en André van Duin zijn onderkin. De volgende operaties zijn geliefd onder mannen: de neus- en ooglidcorrectie, liposuctie (billen, buik en borst), de laserbehandeling van rimpels en de reconstructie van de borst.

Die laatste behandeling wordt uitgevoerd bij mannen die van hun manboobs af willen, overtollig vel hebben – nadat ze zijn afgevallen – of die graag een grotere borstspier willen.

Geen vrouw op aarde die mannentieten, of uitgelubberde huid waardeert. Voel jij je onzeker over jouw losse vel of borsten, laat hier dan vooral iets aan doen (tenminste: als het met trainen écht niet lukt je problemen op te lossen). Siliconen in je borst laten zetten vind ik een slecht idee. Als je spieren wilt, dan moet je – hoe vervelend ook – naar de sportschool. Al denkt lang niet iedereen daar zo over.

In New York heb je een cosmetische kliniek speciaal voor mannen. Chirurg Dr. Steinbrech is in staat – als je de succesverhalen op de site moet geloven – tengere en vadsige mannen te veranderen in fitnessmodellen. Je kan worden omgetoverd in drie types: de bodybuilder, de atletische vader of het mannelijk model. Een wasbord, stevige ronde billen of een gespierde torso, niks is Dr. Steinbrech te gek.

Toegegeven: op foto’s ziet het er prima uit, zo’n buik waaruit precies op de juiste plekken vet is weggezogen om de suggestie te wekken van een wasbord. Maar wat een teleurstelling moet het zijn om je tegen iemands sixpack aan te vleien en erachter te komen dat de spieren in werkelijkheid kleine hoopjes, perfect verdeeld, vet zijn.

Eet alsjeblieft wat minder, of kom in het reine met je buikje. Een operatie als deze is geen oplossing. Net als implantaten laten zetten op de plek waar triceps, biceps en borstspieren zitten. Voor je het weet verzakt de boel – google bicep implant fail maar eens – en zien jouw ‘spieren’ er zo gek uit dat je meer kans maakt bij het circus te belanden dan bij jouw droomvrouw in bed, of droombaas aan tafel.

Martih Iedema