Winnaar en verliezer van de dag: Bauke Mollema vs. Theo Lucius

Update: na een tijdcorrectie staat Froome weer op Geel, Mollema op 3.

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Bauke Mollema

Wat the vliegende fock is er allemaal gebeurd? ???????? — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) 14 juli 2016

Adam Yates is voorlopig de nieuwe eigenaar van de gele trui. De Brit neemt de trui over van zijn landgenoot Chris Froome, die net als Bauke Mollema en Richie Porte vlak voor de top van de Ventoux op een televisiemotor botste. Froome kwam zonder fiets en rende een deel van de berg naar boven. Mollema had zijn fiets snel te pakken en was de eerste van de favorieten die boven kwam. Dat levert hem voorlopig de tweede plek in het algemeen klassement op, achter Yates. Thomas de Gendt won de etappe.

Verliezer van de dag: Theo Lucius

Theo Lucius krijgt taakstraf https://t.co/mVc9U5vmfI pic.twitter.com/zJW97M4w1o — De Telegraaf ticker (@telegraafticker) 14 juli 2016

Oud-profvoetballer Theo Lucius, die onder meer uitkwam voor PSV en Feyenoord, heeft 80 uur taakstraf gekregen voor rijden zonder rijbewijs en drugsbezit.