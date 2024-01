Bij de koffie: 9 feiten over D.B. Cooper, de man die met 200 duizend dollar uit een Boeing sprong

De FBI heeft einde gemaakt aan het onderzoek naar D.B. Cooper, de man die met 200 duizend Euro uit een Boeing 727 sprong. Dat maakte de inlichtingendienst deze week bekend.

Negen feiten over de verdwijning van deze man en zijn mysterieuze verdwijning, die de meest fantasierijke scenarist nog niet zou verzinnen.

FBI says its no longer investigating the enduring mystery of the D.B. Cooper skyjacker: https://t.co/dfAMKkOP7W pic.twitter.com/ooPmN1FRov — CBS News (@CBSNews) 12 juli 2016

45 jaar

Nou ja, bijna dan. Zo lang heeft het onderzoek van de FBI geduurd naar D.B. Cooper. De misdaadonderzoeksdienst wil geen tips meer, tenzij mensen nog geld of parachutes van Cooper vinden.

24 november 1971

Toen stapte de man in Portland, Oregon aan boord van een Northwest Orient Airlines-toetstel, dat als eindbestemming Seattle, Washington had. Cooper had voor het vliegticket 20 dollar had betaald.

Dan Cooper

De man had het vliegticket geboekt onder de naam Dan Cooper, maar in het eerste persbericht over zijn verdwijning werd hij D.B. Cooper genoemd. Dat werd door alle media overgenomen en zodoende werd de man bekend als D.B. Cooper.

Bom

Forty years ago, D.B. Cooper hijacked planes for money. Today, such crimes are uncommon https://t.co/D8jbZpbPS9 pic.twitter.com/3BQBdT46cP — The Economist (@TheEconomist) 13 juli 2016

Eenmaal in het vliegtuig, gaf de man een briefje aan een stewardess waarop stond: 'ik heb een bom bij me'. Hij eiste 200 duizend dollar en vier parachutes, een eis die na de landing op Seattle werd ingewilligd. Na 36 passagiers en twee crewleden vrij te hebben gelaten, eiste hij dat het vliegtuig een doorstart maakte.

3,3 kilometer

Het vliegtuig vloog door richting Reno, Nevada en vloog op een hoogte van 3.300 meter. Vermoedelijk heeft de man boven het zuidwesten van de staat Washington het vliegtuig verlaten. Hij sprong uit de Boeing nadat hij de trap aan de achterkant van het toestel had laten zakken. Nooit meer werd iets van hem vernomen. Ook het geld was spoorloos.

1980

Toen vond een Amerikaanse jongen verdeeld over een paar bundels 6.000 dollar in de Columbia-rivier. Het bleek een gedeelte van de 2 ton va D.C. Cooper. Maar het spoor liep dood. Later claimden mensen zijn parachutes te hebben gevonden, maar over de echtheid werd getwijfeld en ook deze sporen liepen dood.

Robert W. Rackstraw

https://www.youtube.com/watch?v=u1NFjrRiGsU

Op basis van de compositietekeningen werd Vietnam-veteraan Robert W. Rackstraw, die in he leger parachutetrainingen had gehad, ervan verdacht D.C. Cooper te zijn. De man werd ondervraagd, nadat de politie explosieven in een garage van de man had gevonden. Rackstraw ontkende, de FBI liet een jaar later weten dat hij geen verdachte meer was. History Channel komt deze week met een doucmentaire waarin beweerd wordt dat deze Vietnam-veteraan wel de dader is.

Thanksgiving

Om maar weer eens wat kolen op het vuur te gooien, beweerde een vrouw uit Oklahoma in 2011 dat haar oom wel eens de verdachte kan zijn. Die zat in 1971 tijdens Thanksgiving namelijk met flinke verwondingen aan tafel. De kaping was de dag ervoor. Hier is verder geen onderzoek naar gedaan.

Stripverhaal

Om dit filmische mysterie mooi af te ronden nog een prachtige theorie van een wetenschappelijke tekenaar van de Universiteit van Chicago, die de FBI wees op het Belgisch-Franse stripverhaal Dan Cooper. Het verhaal, gepubliceerd in het blad Kuifje, ging over een Canadese piloot die regelmatig zijn parachute gebruikte. Volgens de tekenaar had de dader zijn valse naam ontleend aan de hoofdpersoon in deze strip.