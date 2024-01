'Zelfs Gordon snapt het belang van privacy'

De Piratenpartij, hoeders van onze burgerrechten in een online wereld, heeft een nieuwe lijsttrekker. Voormalig fetisjmodel Ancilla van de Leest (voorheen Tilia, 30) is ervan overtuigd dat ze bij de verkiezingen volgend jaar hoge ogen gaat gooien.

Tekst: Danny Koks

Volgens de peilingen van EenVandaag staat de Piratenpartij op een zetel. Kunnen we nu al spreken van het Ancilla-effect?

‘Haha, dat lijkt mij te veel eer. Bij de laatste twee Kamerverkiezingen hikten we ook al tegen een zeteltje aan.’

Je hebt de lat meteen hoog gelegd: bij de verkiezingen volgend jaar mik je op drie tot vier zetels.

‘Zeker, omdat het momentum er nu naar is. Er speelt zoveel in onze samenleving dat regelrecht aansluit op onze basisprincipes. Je voelt de onvrede in de maatschappij, je voelt dat mensen op zoek zijn naar goede alternatieven. En ik ben ervan overtuigd dat de Piratenpartij zo’n alternatief is.’

Bij welke partijen denk je de meeste stemmen weg te snoepen?

‘Ik hoop bij de PVV. Ik denk dat zij vooral zo hoog in de peilingen staan omdat er heel veel ontevreden burgers zijn die uit een soort wanhoop op Wilders stemmen. Wij zijn absoluut geen vergelijkbare partij, behalve dat ook wij ontevreden zijn met hoe de democratie op dit moment werkt. Alleen is onze oplossing precies het tegenovergestelde van die van Wilders: meer macht naar de burgers en minder naar de politiek.’

Zodat we straks zitten opgescheept met nog meer rampzalige referenda als die over de Brexit en Oekraïne?

‘De Britten kregen een onmogelijke keuze voorgeschoteld: wil je deel uitmaken van een EU die niet functioneert of wil je eruit? Er wordt steeds meer macht gecentraliseerd, zoals in de EU. De maatschappelijke onvrede daarover is zo groot dat burgers elke gelegenheid aangrijpen om hun frustraties te kunnen uiten. Daarom hebben ze dit referendum gebruikt als noodrem. Wij denken echt dat het op een constructievere manier kan. Er moet juist zo min mogelijk macht hogerop worden gelegd als het ook kleinschaliger kan.’

Over welke maatschappelijke ontwikkelingen zijn jullie nog meer bezorgd?

‘Privacy, zowel on- als offline, is een burgerrecht dat wij koste wat kost willen waarborgen. Nu steeds meer communicatie online verloopt, blijft er van onze privacy steeds minder over. Op het moment dat onze burgerrechten wegvallen omdat de overheid zich er niet langer hard voor maakt, begint onze democratie te wankelen.’

Jullie worden een one-issuepartij genoemd. Stoort je dat?

‘Mensen die dat roepen, snappen niet hoe allesomvattend de digitalisering van onze samenleving is. Dat heeft zijn effect op onze zorg, onderwijs, infrastructuur, openbaar vervoer, economie. Airbnb heeft een directe invloed op de huizenmarkt in Amsterdam: hoe aantrekkelijker je woning is om te verhuren, hoe meer geld je ervoor kunt vragen. De EU geeft miljarden belastinggeld uit aan de software en hardware van Amerikaanse bedrijven, terwijl ook China en India ons links en rechts inhalen. Als we zo doorgaan, mag Europa straks dansen naar de pijpen van degenen die de digitale touwtjes in handen hebben.’

Mocht je volgend jaar een stoeltje in de Kamer bemachtigen, met welke politicus zou jij het liefst de degens kruisen?

'Met allemaal. Op dit moment doet geen enkele partij zijn best om onze burgerrechten in een digitale samenleving te beschermen.'

Ook Gordon wil graag in de Kamer, namens de VVD. Aan tafel bij Humberto Tan raadde je hem aan om minder coke te gebruiken toen hij jou niet liet uitpraten. Dat kan volgend jaar vuurwerk worden aan de interruptiemicrofoon.

‘Dat is alweer drie jaar geleden, dus laat ik zeggen dat ik veel van dat incident heb geleerd. Gordon is een VVD’er en drie keer raden wie ik tijdens onze aanvaring bij RTL Late Night aanviel? Opstelten van de VVD. Dus het was eigenlijk een politieke discussie, al snap ik dat de kijker dat niet helemaal meekreeg. Laatst werd hij weer geïnterviewd op tv. Toen had hij het over hoe belangrijk hij zijn privacy vindt. Toen kreeg ik op Twitter veel reacties van mensen die dat gezien onze clash best een grappige uitspraak vonden. Zelfs Gordon snapt inmiddels het belang van privacy.’

Voor je de politiek inging, werkte je als fetisjmodel. Ben je bang dat politici dat zullen gebruiken als stok om je mee te kunnen slaan?

‘Daar ben ik vier jaar geleden al mee gestopt. Dus mochten ze dat gaan doen, dan zou dat een heel mooi voorbeeld zijn van politici die het niet over de inhoud willen hebben. Dus by all means, doe het lekker.’

VIDEO: toch nog even dat fragment van 3 jaar geleden

https://www.youtube.com/watch?v=ik-_7snD2tg