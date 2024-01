Winnaar en verliezer van de dag: Max Verstappen vs. Almeerse hennepkweker

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Max Verstappen

Ja, dit belooft weer veel goed voor het weekend

Verliezer van de dag: Almeerse wietkweker

Schrik van buurman in Almere: waterval na lek bij wietkweker https://t.co/TQdoz0IFRX #almere via @telegraaf@leniegalen en wat krijgt hijtaak — Lenie (@leniegalen) 8 juli 2016

Bewoners van de Polenstraat in Almere zijn vanchtend opgeschrikt door een waterval uit een bovenwoning. Na een melding van buren over wateroverlast troffen politie en brandweer een volledig ondergelopen huis aan. De grote verliezer was een 38-jarige wietkweker. In de woning op de eerste verdieping van het appartementencomplex bleek achter een gipswand een grote hennepkwekerij verborgen. De man is opgepakt.