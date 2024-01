Winnaar en verliezer van de dag: nijlpaarden Pablo Escobar vs. brandweerkorps Geldrop

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: nijlpaarden Pablo Escobar

Telegraaf | Steeds meer 'Escobar-hippo's' https://t.co/kOl7QIfR1K — Kranten en RTV (@Kranten_en_RTV) 6 juli 2016

Twintig jaar na de dood van Pablo Escobar worden Colombianen nog steeds met de beruchte drugsbaron geconfronteerd. De dieren, afkomstig uit de dierentuin van Escobar, zijn ontsnapt, planten zich razendsnel voort en genieten nu van hun vrijheid in de Colombiaanse jungle.

"Het is een paradijs voor de dieren. Ze hebben hier veel meer vrijheid dan ze zou hebben in hun natuurlijke leefomgeving. Ze kunnen zich daardoor ook veel sneller voortplanten", zegt een Amerikaanse ecoloog. De groep nijlpaarden bestaat inmiddels uit zo’n 35 dieren: het is daarmee de grootste kudde buiten Afrika. Lullig voor de Colombianen, heerlijk voor die beesten. Lees meer.

Verliezer van de dag: brandweerkorps Geldrop

Brandweer legt zelf monumentaal pand Geldrop in de as tijdens oefening: https://t.co/BmGOqv9CFd via @YouTube — Brabant in Beeld (@brabantinbeeld) 6 juli 2016

Behoeft geen verdere uitleg.