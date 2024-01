Vergeet het Nederlands elftal, Max en Dafne... Ons echte succes ligt in de game-industrie!

In een enorm congrescentrum in Los Angeles was eerder deze maand de E3, de Electronic Entertainment Expo waar gamers ieder jaar reikhalzend naar uitkijken. Daar maken developers de wereld lekker met trailers van hun toekomstige toptitels.

The Legend of Zelda, Mafia, Watch Dogs en Dishonored, alle grote meneren komen voorbij. Maar een van de titels die de meeste hype en waardering kreeg, is er een van Nederlandse bodem: Horizon Zero Dawn.

De nieuwe game van Killzone-maker Guerrilla Games uit Amsterdam verschijnt volgend jaar exclusief op de Playstation 4. Het is de eerste keer dat Mathijs de Jonge en zijn team een rpg maken. De speler speelt als een dame die duizend jaar in de toekomst leeft, in een post-apocalyptische wereld waar mensen eruitzien als holbewoners en vechten met robotdinosaurussen. Vrij origineel!

Vanwege het vrouwelijke hoofdpersonage scoorde Horizon Zero Dawn nog eens extra punten op de E3. Eindelijk iets waar wij Nederlanders echt goed in zijn.

https://www.youtube.com/watch?v=RpQkplDuhi0