Street Fighter V: heerlijke klassieker omgetoverd tot Japanse tekenfilmporno

Street Fighter is een van de grootste klassiekers uit de gamehistorie.

We speelden het eindeloos, kenden de achtergrondverhalen van de personages, hadden de action figures en vonden de gelijknamige film met Jean-Claude van Damme - ondanks een IMDB-rating van 3,8 - een meesterwerk. Nu is er Street Fighter V. We verwachtten nostalgie, maar ervoeren bittere teleurstelling.

https://www.youtube.com/watch?v=fJAuNd7cuu4

Dat de game zonder controller op de pc vrijwel onbestuurbaar is, is niet eens zo erg. Het is natuurlijk ook een arcade game. Veel gamers klagen dat het vijfde deel 60 euro kost, terwijl het nog niet eens af is. Maar dat is een kwestie van tijd. Dat je met slechts zestien poppetjes kunt spelen is jammer, zeker omdat onze favoriet Guile (sonic boom!) er niet tussenzit. Maar extra personages zijn vrij te spelen door uren te investeren in het spel, of je koopt ze met verwerpelijke microtransacties.

Nee, wat echt stoort is de infantiele voorstelling van de vrouwelijke fighters. De makers hebben hun perverse Japanse frustraties botgevierd op enorme, vrolijk deinende borsten en billen. Die knallen uit de krappe, minuscule kostuumpjes. Een van de dames kan haar vijanden uitschakelen door haar zo goed als blote bil in hun gezichten te slaan. Oké, dat laatste is nog wel geil, maar verder... I’m getting too old for this shit.

https://www.youtube.com/watch?v=AVnXYcy0izU