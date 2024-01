Winnaar en verliezer van de dag: Max Verstappen vs. Lededi la Rona

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Max Verstappen

Dit is de nieuwe vriendin van Max Verstappen. Inclusief pikante foto's! https://t.co/kEvLKbh5D0 pic.twitter.com/91aGy6ytL9 — Esquire Magazine NL (@EsquireNL) 30 juni 2016

Geen liefdesgejank. Hop, gewoon weer een nieuwe vriendin. Max Verstappen is in zijn privéleven net zo besluitvaardig als op het circuit en maakt ook daar goede keuzes.

Verliezer van de dag: Lesedi la Rona

"Lesedi la Rona",world's largest gem-quality rough diamond fails to sell at auction; Details:https://t.co/LUiTPzKjEf pic.twitter.com/WMkYcu25me — Doordarshan News (@DDNewsLive) 30 juni 2016

Voor alle duidelijkheid: Lesedi la Rona is een diamant. De grootste sinds in eeuwen die is gevonden. En toch werd er op de joekel ter grootte van een tennisbal lang niet het minimaal gewenste bedrag geboden tijdens een veiling bij Sotheby's. Dus werd hij niet verkocht. Loser.