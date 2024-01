Bij de koffie: 250 IS-strijders gedood, 'Trump van de Filipijnen' geïnstalleerd en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

250 IS-strijders gedood bij Fallujah

De internationale coalitie tegen Islamitische Staat heeft de terreurgroep mogelijk een zware slag toegebracht. Volgens een Amerikaanse functionaris zijn bij bombardementen rond de Iraakse stad Falluja gisteren naar schatting zo'n 250 IS-strijders gedood.

Dutchbatters slepen Staat voor rechter wegens onmogelijke opdracht

Twaalf veteranen van Dutchbat stellen de Staat aansprakelijk voor de "onmogelijke" opdracht die ze in 1995 kregen om de bevolking van de Bosnische enclave Srebrenica te beschermen. Dat hebben de twee advocaten van de veteranen aan het ANP bekendgemaakt.

Meer diversiteit onder leden van de Oscars

De organisatie achter de Oscars heeft een recordaantal mensen uitgenodigd om lid te worden van de Academy of Motion Picture Arts and Sciences. In totaal zijn 682 mensen uitgenodigd. Van hen is 46 procent vrouw, 41 procent komt uit een minderheidsgroepering. De Academy komt daarmee de belofte na dat er alles aan gedaan wordt om meer diversiteit te creëren onder de leden.

Omstreden president Filipijnen geïnstalleerd

Rodrigo Duterte, de Donald Trump van de Filipijnen, is vandaag geïnstalleerd als zestiende president van de Filipijnen. De omstreden ex-burgemeester deed zijn bijnaam, 'de Bestraffer', direct eer aan door een 'genadeloze' en 'aanhoudende' strijd tegen de misdaad te beloven.