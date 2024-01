Bij de koffie: Republikeinse Partij verafschuwt Trump, onderzoek integriteit Öztürk (DENK) en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Onderzoek integriteit DENK-voorzitter Öztürk

Twee zorginstellingen verdenken Kamerlid Selçuk Öztürk van laakbaar handelen bij zakelijke transacties in zijn tijd als zakenman. In 2011 werd een voormalig zorgcomplex aan een bedrijf van hem verkocht tegen een opmerkelijk lage prijs, waarbij het College Sanering Zorginstelling onjuist en onvolledig werd geïnformeerd.

Republikeinse Partij neemt afstand van Trump

De uitgesproken anti-islamitische reactie van Donald Trump op het bloedbad in een nachtclub in Orlando legt opnieuw bloot hoezeer de top van de Republikeinse Partij worstelt met de man die over een maand op de conventie in Cleveland waarschijnlijk tot presidentskandidaat wordt uitgeroepen. De partij neemt afstand van hun eigen presidentskandidaat, in tegenstelling tot de achterban. Lees meer.

Ronaldo toont zich een slechte verliezer

Cristiano Ronaldo is niet te spreken over de manier waarop de spelers van IJsland dinsdagavond het gelijkspel (1-1) tegen Portugal vierden. "Ik dacht dat ze het EK al gewonnen hadden, zo vierden de spelers het punt na afloop", reageerde een teleurgestelde Ronaldo na de wedstrijd. Ook was hij niet te spreken over de speelstijl. "Ze speelden erg defensief en hebben maar twee kansen gecreëerd. Een bekrompen ploeg."

Songwriter Lincoln Wayne 'Chips' Moman overleden

De veelvoudig bekroonde songwriter, producer en gitarist Lincoln Wayne 'Chips' Moman is maandag op 79-jarige leeftijd overleden, zo werd dinsdag (lokale tijd) bekend. Moman produceerde hits voor onder anderen Elvis Presley, Willie Nelson en Dusty Springfield.