Bij de koffie: Britten willen uit Europa, Cameron kapt ermee, alles over de Brexit...

Het kamp dat de EU wil verlaten wist uiteindelijk 51,9 procent van de stemmen te winnen. Het verschil in stemmen is 1,27 miljoen; bijna 17,5 miljoen Britten stemden donderdag voor een Brexit. De kiescommissie heeft de resultaten vrijdagochtend rond 8.30 uur (Nederlandse tijd) bevestigd.

David Cameron kondigt zijn vertrek aan als premier. Hij vindt dat de uitslag van het referendum over het EU-lidmaatschap aantoont dat het tijd is voor een nieuwe leider. Hij wil dat er in oktober op het partijcongres van de Conservatieven een nieuwe premier wordt gekozen.

Today Jo wld have remained optimistic & focussed on what she cld do to bring our country back together around our best values #MoreInCommon

