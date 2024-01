Het is een ‘kolere eind’ rijden vanuit België, maar het hele EK is hij elke maandag en vrijdag de stamgast van Voetbal Inside. Bijna niets mooier dan lol hebben en lekker lullen over voetbal, zo luidt het motto van Jan Boskamp (67).

Het EK is een eind onderweg. Wat heeft bij Nederbelg Jan Boskamp de overhand: meeleven met de Rode Duivels of het chagrijn dat Oranje door afwezigheid schittert bij het EK?

‘Ik leef ontzettend mee met het Belgische nationale elftal en hoop echt dat ze verder komen dan bij het WK. Tegelijkertijd ben ik er nog steeds doodziek van dat Oranje thuiszit, terwijl middelmatige voetballanden als Ierland, Noord-Ierland, Wales en Slowakije er wel bij zijn. Aan dat klotegevoel word ik overigens regelmatig herinnerd in België, want ze hebben er tóch lol dat zij wel meedoen en wij niet.’

Als het even tegenzit, zitten de Rode Duivels ook snel weer thuis

‘We gaan toch niet België afzeiken, hè? Pas op hoor. Ik blijf zeggen: met dit spelersmateriaal moet België de laatste vier halen. Zo niet, dan hebben ze gefaald. Als wij zo’n topteam zouden hebben, dan zou iedereen in Nederland roepen dat we Europees kampioen worden. Maar zo zitten Belgen niet in elkaar. Die bescheidenheid zit er zo ingebakken. Hopelijk komt er wat extra bravoure in met Jan Vertonghen in de basis. Als je met Jantje spreekt, is het net of je met een Amsterdammer staat te praten. Dat is een halve Hollander, die heeft lef.’

Spanje acht je topfavoriet. Wat doe je als Duitsland het EK wint?

‘Simpel zat: dan zet ik gelijk de tv uit. Goed, ze spelen fantastisch voetbal en wat kunnen die jonge gasten Leroy Sané en Julian Draxler ballen Maar het blijft wel Duitsland, hè.’

Duitsland is niet alleen een inspirerende voetbalnatie, maar het gedraagt zich ook voorbeeldig in Europees verband. Wat is daar dan mis mee?

‘Dat spreek ik toch ook niet tegen? Ik heb het alleen niet zo op Duitsers. Dat mag toch wel?’

Volgens een opiniepeiling van EenVandaag gunnen Nederlanders na België Duitsland het meest de EK-titel.

‘Dat zijn vast geen echte Nederlanders. Ze zouden in elk geval beter moeten weten. In de Duitse media lachen ze zich een kriek omdat die Holländer thuiszitten.’

Je bent toch niet tegen Duitsland vanwege je obsessie met de Tweede Wereldoorlog, die alweer 71 geleden is afgelopen?

‘En die hebben ze dik verloren. Natuurlijk ben ik niet anti-Duitsland. Ik neem de huidige generaties Duitsers absoluut niets kwalijk. Maar ik ben wel een kind van mijn tijd, opgegroeid vlak na de oorlog in het Oude Noorden van Rotterdam. In mijn jeugd lag het stadscentrum nog grotendeels plat. Dat staat me nog zo voor ogen. En bij ons thuis ging het ook altijd over de oorlog. Oh wee als ik mijn spruitjes liet staan, want dan riep mijn moeder gelijk: Wááát, jij hebt de oorlog zeker niet meegemaakt? En dan kreeg ik ook nog een draai om mijn oren.’

...even verderop in het interview

Je werd met RWD Molenbeek kampioen, je had er een fantastische tijd. Doet het je dan extra pijn dat Molenbeek nu wereldberoemd is om een andere reden?

‘Ja, dat hakt er echt in. Als je het allemaal moet geloven, hebben ze het terrorisme daar uitgevonden. Het is zo raar voor me, omdat ik zulke mooie herinneringen heb aan Molenbeek. Dat was een echte volkswijk, waar je leuk kon uitgaan. Die straat die je nu steeds op tv ziet, was een mooie winkelstraat, waar je alles kon kopen wat je wilde. Het is gigantisch veranderd. Nu is het een wijk met vooral Marokkaanse mensen, die daar allemaal bij elkaar zitten. Ik ken een heleboel mensen die in Molenbeek wonen, ook Marokkanen en die verafschuwen wat er is gebeurd. Die verachten die gasten die sympathiseren met IS intens. En toch worden ook zij er vaak op aangekeken omdat ze Marokkaans zijn en in Molenbeek wonen. Dat is zo onterecht. Je mag niet iedereen over één kam scheren.’

