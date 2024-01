Winnaar en verliezer van de dag: Nederlands Elftal vs. naturistenclub Moritzburg

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Nederlands Elftal

Ibrahimovic stop na EK als Zweeds international https://t.co/G4SoJmKobl — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) 21 juni 2016

Zlatan Ibrahimovic heeft het dan toch bevestigd: hij stopt als international voor Zweden na het EK in Frankrijk. Zweden speelt morgen nog tegen België. Dat zou meteen de laatste interland van Ibrahimovic kunnen zijn, want de Zweden staan gedeeld laatste in de poule, samen met Ierland. Het vertrek van Ibrahimovic zal de Zweden niet meevallen. De spits maakte 62 doelpunten in 115 interlands. De grote winnaar: het Nederlands ELftal, dat bij Zweden in de poule zit voor de kwalificatie van het WK in Rusland.

Verliezer van de dag: naturistenclub Mortizburg

#nieuws Kleren weer aan voor azc: Leden van een Duitse naturistenclub hebben te horen gekregen dat... https://t.co/SntyTYdPpo #telegraaf — NieuwsActueel (@nieuws_actueel) 21 juni 2016

Leden van de Duitse naturistenclub Familiensport-und FKK-Bund Waldteichfreunde Moritzburg hebben te horen gekregen dat zij in het vervolg hun lichamen moeten bedekken omdat er in de buurt een asielzoekersopvang wordt geopend.