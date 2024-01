De frikandel, die redt het wel

Een massieve big-up voor de koning der oud-Hollandsche snacks. De frikandel – trots van onze natie, rots in onze branding – is dankzij zijn veelzijdigheid aan een imposante opmars bezig. Zelfs in voetbalprogramma's is de frikandel tegenwoordig onderwerp van verhitte discussies.

Volgens de Chinese dierenriem mag 2016 dan het jaar van de aap zijn, wij weten wel beter. We leven in het jaar van de frikandel. De lange rakker zit zo in onze eetcultuur gebakken, dat hij al jaren de toptienlijstjes van populairste snacks aanvoert, op riante afstand van zijn naaste concurrent, de kroket. Maar voor wat enkele knappe koppen dit jaar allemaal met de frikandel hebben uitgevreten, kunnen wij slechts nederig het hoofd buigen.

Discodel

Riemen vast en zet u schrap, lieve lezers en lezeressen, voor de next level shit waarin u op het punt staat te worden ondergedompeld. Vier studenten uit Nijmegen maakten er na het stappen een gewoonte van om het Jij-bestelt-het-wij-hebben-het-beleid van de plaatselijke FEBO te testen.

@Efteldreamerr @thijsschel1515 Kennen jullie discodel? Dat is een frikadel met mayo en discodip. Hit in Nijmegen ^^ pic.twitter.com/JrMtGI0trr — Bas (@BoogschutterBas) June 12, 2016

Behalve wat minder gelukkige combi’s (softijs met pindasaus) leverde de culinaire zoektocht ook een eclatant succes op. De discodel is een frikandel met mayo en discospikkels. Van de kleurtjes word je intens vrolijk, en de spikkels zorgen voor een spannende krokante bite. Bij de FEBO zelf zijn de vier heren niet meer welkom, iets met kipkluifjes die door de lucht vlogen. Gelukkig is cafetaria Keizer Karelplein met gestrekt been in dit gapende gat in de markt gesprongen.

Frikandellenvlaai

Snack-Plaza Willem de Boer op Urk vergastte ons afgelopen herfst al op de frikandelspeciaalpizza (iedere hap voelt alsof een engeltje op je tong schijt, weten wij uit ervaring), maar bakkerij Engels uit het Limburgse Grubbenvorst klapte twee weken geleden finaal over deze creatie heen met de frikandelvlaai. De hartige lekkernij druipt van de curry en smaakt volgens de bakker met mayonaise en uitjes nóg lekkerder. Kan het nog lekkerder, vraagt u? Roberto Gelato, ijsmaker te Utrecht, ontvouwde begin deze maand op Facebook zijn boude plannen voor het creëren van frikandelijs. Veel verder dan een in een oubliehoorntje gepropte vleesstaaf kwam hij vooralsnog niet, maar leer ons die Italianen kennen. Die kunnen dingen met ijs.

Inmiddels is ook Cupido als een blok voor de frikandel gevallen. Linda Jansen lokte haar vriend John met een smoesje naar cafetaria De Smickel in het Brabantse Veldhoven. Daar lag een groot hart, gemaakt van frikandellen speciaal en royaal besprenkeld met uiensnippers, op hem te wachten. Geroerd door dit romantische gebaar, zei John volmondig ‘Ja!’ toen Linda hem ten huwelijk vroeg. Was dit met kroketten ook gelukt? Uiteraard niet. Wie zijn of haar geliefde ten huwelijk vraagt met een hart gemaakt van kroketten, levert daarmee slechts het bewijs gespeend te zijn van elke vorm van smaak of goed fatsoen. Chapeau derhalve, Linda!

Vet: huwelijksaanzoek in friettent met frikandel speciaal in hartvorm. https://t.co/WQ3jmZb8Au — Niels Herijgens (@nielsherijgens) May 12, 2016

Rafael van der Vaart vs. Maxim Hartman

2016 is nog maar net over de helft, dus wie weet wat Koning Frikandel nog allemaal voor ons in petto heeft. Geruchten hebben onze redactie inmiddels bereikt dat Dubai een compleet nieuw palmeneiland wil laten aanleggen van frikandellen.

En dan natuurlijk nog het meest recente frikandellennieuws: Maxim Hartman beschuldigde Rafael van der Vaart van het eten van te veel frikandellen. De voetballer hapte even gretig als in zijn 'dagelijkse frikandel'. En Co? Ja, die was het stiekem wel met Maxim eens. De vermakelijke discussie zie je hieronder.

