Filmrecensie: A Hologram For The King

Als Tom Hanks een wasmachine zou zijn, kon je er blind een sticker opplakken met de tekst ‘Veilig enVertrouwd’.

Zeker de laatste jaren maakt het niet uit wie hij speelt, Hanks lijkt met het grootste gemak in elke rol te stappen alsof het een paar makkelijke schoenen is en het resultaat is altijd betrouwbaar. Al lijkt zijn karakter in Tom Tykwers A Hologram For The King het in eerste instantie niet makkelijk te gaan krijgen want de Amerikaanse zakenman Alan Clay zit al in een midlifecrisis en krijgt vervolgens de taak om een lastige IT-klus te klaren in Saoedi-Arabië. Het land is vreemd, de communicatie met de Arabieren loopt stroef en op zijn rug groeit ook nog eens een enorme bult.

Lees ook: Filmrecensie: Warcraft: The Beginning

Maar je weet, dit is Tom Hanks, en het zal allemaal wel in orde komen. Dus zien we met een gerust hart Clay een feestje bezoeken, zoeken naar een wifi-verbinding, flirten met een vrouwelijke arts en rondrijden door de woestijn met een geflipte taxichauffeur. Er gebeurt eigenlijk weinig opzienbarends in A Hologram For The King, maar charmant en vermakelijk is het allemaal wel.

Vincent Hoberg

? ? ?

https://www.youtube.com/watch?v=UW4OE1egbHs