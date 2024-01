Strijd tegen de hooligan; zingend de cel in

Nu het voetbalstadion veiliger is dan ooit (behalve in Marseille dan), worden spreekkoren en spandoeken aan banden gelegd. In Schotland kun je voor ‘beledigende’ liedjes zelfs in de gevangenis belanden. Marco Visscher bezocht twee maanden geleden in Glasgow de beladen stadsderby Celtic-Rangers FC en peilde het humeur van de lokale fans.

Messen, kettingen, vishaakjes, spijkerbommen: je kon nog heel wat aan wapentuig meenemen naar het stadion, vroegâh. Geweld was dan ook niet ongebruikelijk, een jaar of dertig, veertig geleden. Als losgeslagen dieren werden supporters achter hekken gehouden. ‘Destijds was geweld de regel, nu is het de uitzondering,’ zegt sportjournalist Friso Schotanus. Later dit jaar verschijnt zijn boek Toen was geweld heel gewoon over de spectaculaire afname van incidenten rondom de Nederlandse voetbalvelden.

Afname? Jazeker. Je zou het niet zeggen als je het nieuws volgt, maar vandaag de dag is het stadion veiliger dan ooit. In één weekend zijn er rondom voetbalwedstrijden in het hele land minder aanhoudingen dan op een uitgaansavond in een gemiddelde provinciestad. Daar zijn veel verklaringen voor: nieuwe stadions, duurdere toegangskaartjes, beter toezicht, hogere pakkans, kwistig uitgedeelde stadionverboden. Waar we ons vandaag dan zo druk om maken? ‘Goede vraag,’ zegt Schotanus en kijkt even voor zich uit. ‘Spreekkoren, denk ik?’

Woorden zijn de nieuwe wapens, zo lijkt het – en ze houden de gemoederen meer bezig dan het fysieke geweld dat een generatie geleden gebruikte. Waar destijds relatief weinig ophef in de media was als supporters de stoeltjes losrukten en door het stadion smeten, daar ontsnapt tegenwoordig geen spreekkoor aan een draai om de oren van verslaggevers en ordehandhavers. Spreekkoren zijn in strijd met de huisregels en vallen daarom volgens de politie onder hooliganisme, op één lijn met vernielingen en fysiek geweld.......

Tekst: Marco Visscher

Video: interessante documentaire over de verschillen tussen Celtic en de Rangers

https://www.youtube.com/watch?v=3o53_jLr1As