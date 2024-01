Deze keer: journalist Frits Barend over een verbolgen Gullit en een quasi-ontvoerde acteur.

Beste verhaal

‘Het allereerste verhaal dat Henk van Dorp en ik voor Revu schreven, was een opzienbarend interview met Ruud Gullit in 1987. Hij speelde toen bij PSV en was daar niet gelukkig met de trainer, Hans Kraay. We kenden Ruud al een beetje en voelden tijdens ons eerste gesprek aan dat er iets niet lekker bij hem zat. Maar hij liet nog niet het achterste van zijn tong zien. Dat zeiden we ook tegen Ruud: “Volgens ons verberg je iets.” Hij stemde in met een nieuwe afspraak. PSV speelde die dag tegen Veendam of een andere laagvlieger. Gullit moest laatste man spelen, omdat de spits van de tegenpartij er de week eerder toevallig twee in had gekopt tegen NAC. Na de wedstrijd spraken we hem aan: “Dit is toch niet te geloven...” zei hij. Toen barstte hij ineens los. Hij foeterde op Hans Kraay, hij noemde PSV een provincieclub. De kop boven het interview was: “Met deze trainer worden we nooit kampioen.” Toen wisten Henk en ik dat we een mooie binnenkomer hadden.’

Bijna blunder

‘Een toneelgroep wilde in 1987 een stuk van Rainer Werner Fassbinder opvoeren. Een stuk met antisemitische neigingen. Samen met Freek de Jonge, Arnold Heertje, de acteur Jules Croiset en nog een paar anderen hebben Henk en ik toen de toneelgroep gevraagd het stuk niet op te voeren. In die periode kreeg ik een telefoontje van de Belgische politie: Jules is ontvoerd, door mensen die gelieerd waren aan de Fassbinder-stuk, en Henk en ik stonden ook op de lijst. Toen kregen we weer nieuws: Jules is vrijgelaten, hij staat in Charleroi en ze hebben een hakenkruis op zijn borst getekend. Ik heb hem toen opgehaald een terug naar Amsterdam gereden. Onze hoofdredacteur Derk Sauer zei dat we een fantastisch verhaal in handen hadden. Maar ik twijfelde. Godzijdank heb ik het niet gedaan, want een paar weken later kwam uit dat Jules alles in scène had gezet.’

Die ene collega

‘Henk en ik waren altijd één, daarom pik ik er iemand anders uit: Derk Sauer. De beste hoofdredacteur die ik heb gehad. Wij hadden net ontslag genomen bij Vrij Nederland toen Revu ineens om de hoek kwam. Derk had zo’n goed verhaal over wat voor blad hij van Revu wilde maken. Derk stelde seks, drugs en rock-’n-roll voor, bij wijze van spreken. Scoops, onthullingen, bovenop het nieuws zitten, dát wilde hij in het blad hebben. Bij Vrij Nederland was die journalistieke honger totaal ingekakt. En bij Revu lonkte, dankzij Derk, het avontuur.’

CV

Frits Barend (72)

Voor

Frits begint zijn journalistieke loopbaan bij Radio Veronica, en werkt samen met Henk van Dorp tussen 1972 en 1986 voor Vrij Nederland.

Tijdens

Het duo maakt in 1987 de overstap naar Nieuwe Revu, waar ze tot 1996 sportjournalistiek van de bovenste plank bedrijven.

Na

Na Revu stappen Frits en Henk over naar tv: voor RTL 4 maken ze Barend & Van Dorp. Samen met dochter Barbara begint Frits in 2009 sportblad Helden.