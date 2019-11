Rijden met een pornoacteur

Ik zit op de passagiersstoel, terwijl pornoacteur Marvin Straight van Groningen naar Noord-Holland rijdt. Marvin deed mee aanDaten met Marith – een onlineprogramma van seksshop EasyToys. Elke week spreek ik af met een interessant persoon uit de seksbranche, vandaag volgen Marvin en ik een kookcursus terwijl we zijn date- en liefdesleven bespraken. Tijdens het rollen van garnalenkroketjes kwam ik erachter dat in de pornoacteur een romanticus schuilt. Hij pakt graag uit: neemt vrouwen die hij leuk vindt mee uit picknicken in het bos en legt hen in de watten. En een eerste date is heus niet pas geslaagd als hij met een dame in bed belandt, maar leuk is dat natuurlijk wel. ‘Negenhonderd bedpartners. Poeh, dat is niet niks,’ zeg ik, ingaand op zijn eerdere bekentenis. Marvin haalt zijn schouders op. Zelf vindt hij dat aantal niet schokkend. Met een deel van de negenhonderd neukte hij professioneel. Maar met veruit de meeste vrouwen deed hij het in zijn vrije tijd.

Mijn vriendin weet dat ik geniet van de seks voor de camera

Betrouwbare erectie

Marvin leeft voor seks, en besloot daarom van zijn hobby zijn werk te maken. Ook naast zijn werk bleef hij zeer actief. Hoe meer seks, hoe beter, meent Marvin. ‘Seks voor de camera is anders – minder intiem, minder passioneel. Maar juist de afwisseling tussen porno en privé-seks is leuk,’ zegt hij. Marvin Straight heeft er geen enkele moeite mee bekeken te worden tijdens de daad. En zijn erectie laat hem nooit in de steek, wat hem perfect maakt voor dit werk. Ook in de liefde gaat het Marvin voor de wind. Hij is smoorverliefd, bekent hij met een grijns van oor tot oor, en hij heeft een monogame relatie. Of nou ja, een soort van dan. Alleen professionele seks met andere vrouwen staat op het menu. ‘Dus als jij je nu aanbiedt, dan zou ik écht nee zeggen.’ Ik knik. Ah, oké. Ik weet dat Marvin Straight ook parttime postbode is, en begin daarover. Hij heeft een vaste wijk. Marvin werkt niet dagelijks als pornoacteur en vindt het fijn bezig te blijven. ‘Als postbode verdien ik een stabiel maandsalaris. Alles dat er binnenkomt met baan nummer twee is bonus.’ Inmiddels weten de meeste mensen waar hij post bezorgt van Marvins carrière als pornoacteur. ‘Dat nieuws ging als een lopend vuurtje,’ lacht hij. Hij merkte dat de houding van sommige vrouwen veranderde. Ze f lirtten ineens openlijk met hem. Eén vrouw vroeg hem zelfs binnen, vertelt hij. ‘Of ik even pauze wilde.’ Marvin vond dit vreemd, maar had wel zin in koffie. Binnen werd al heel snel duidelijk wat ze wilde: seks. Hij besloot dat hij best even tijd kon vrijmaken om haar fantasie te verwezenlijken. Marvin is de moeilijkste niet. ‘Dat klinkt als het script van een zeer clichématige pornofilm: aantrekkelijke huisvrouw heeft seks met de postbode,’ zeg ik.

Even slikken

Maar tegenwoordig maken de vrouwen die hij voorziet van post geen kans meer op een avontuurtje met de professional. ‘Heeft je geliefde weleens moeite met jouw baan?’ wil ik weten. Hij schudt met zijn hoofd. ‘Ze kent me niet anders dan als pornoacteur. We zijn begonnen als goede vrienden,’ vertelt hij. Ze had dus tijd zat om aan het idee te wennen. ‘Porno is mijn werk en dat vindt ze geen probleem. Al weet ze dat ik ook geniet van de seks voor de camera.’ Haar familie moest wél even slikken. Maar inmiddels is Marvins baan geen issue meer. ‘Ze zien hoe goed ik voor haar ben. Dát telt.’ En daarbij komt: Marvin Straight is een man met ambities. Hij blijft dit werk niet voor eeuwig doen. ‘Ik wil zelf films gaan produceren in de toekomst, zonder erin te spelen.’