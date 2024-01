Winnaar en verliezer van de dag: Ioannis Maniatis vs. Ivo Opstelten

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Ioannis Maniatis

De Griekse international Ioannis Maniatis maakte in het oefenduel tegen Australië het doelpunt van zijn leven. Met een schot van ongeveer 60 meter van het doel verraste hij de keeper van de 'socceroos' die te ver voor zijn doel stond. Het betekende de 2-0 voor de Grieken, die zich net als Nederland niet kwalificeerden voor het EK voetbal. Deze verder nietszeggende oefenpot eindigde in 2-1.

Verliezer van de dag: Ivo Opstelten

VS lokte Nederlander uit tot drugshandelOpstelten hielp mee en loog hierover tegen Kamer https://t.co/f2Sh73aRLs pic.twitter.com/GtcoaFRI91 ┬Ś Matthijs Pontier (@Matthijs85) 7 juni 2016

De Kamer is in 2014 door toenmalig minister Ivo Opstelten (Justitie) onjuist geïnformeerd over een Amerikaanse undercoveractie tegen een Nederlandse oud-militair. Dat concludeert de Volkskrant op basis van dossierstukken.

In 2014 antwoordde Opstelten op Kamervragen van SP-Kamerlid Jan de Wit dat er geen sprake was van Amerikaanse undercoveragenten die via email rechtstreeks contact hadden met de oud-militair over een levering van drugs. De Amerikanen zouden Nederland bovendien hebben laten weten dat zij bij de drugsbestellingen op internet "vooral te maken hadden met een Amerikaanse verdachte".

Volgens de dossierstukken die de Volkskrant in handen heeft zou echter blijken dat Nederland al sinds 2009 wist dat de betreffende Nederlandse oud-militair de hoofdverdachte was in de zaak. Lees hier meer.