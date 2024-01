Bij de koffie: Louvre evacueert kunst, Trump wil Clinton in cel en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Obama roept juni uit tot de maand van Afro-Amerikaanse muziek

President Obama Officially Proclaims June 2016 ‘African-American Music Appreciation Month’ https://t.co/F8xYVjpjcW pic.twitter.com/DheDdxyDkX — The Source Magazine (@TheSource) 1 juni 2016

De Amerikaanse president Barack Obama heeft juni 2016 uitgeroepen tot de maand van de Afro-Amerikaanse muziek. De president noemt de muziekstroming in een verklaring donderdag "een cruciaal onderdeel van het erfgoed van de natie".

Louvre haalt kunst uit kelder

Louvre evacueert kunst wegens wateroverlast, Musée d'Orsay sluit deuren https://t.co/BIQBg2VTBx pic.twitter.com/ZlSHN3rFbc — de Volkskrant (@volkskrant) 2 juni 2016

Vanwege de hoge stand van de Seine heeft het Louvre besloten de kunstwerken uit de kelder tijdelijk op een hogere etage te stallen. Om die operatie ongestoord te laten verlopen, is het museum vandaag dicht. Lees hier meer.

Trump wil Clinton in cel

De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump ziet zijn Democratische opponente Hillary Clinton het liefst in de gevangenis belanden. Volgens Trump is dat de enige juiste straf voor de e-mailaffaire waarin Clinton verwikkeld is. ,,Ze is zo schuldig als wat”, concludeerde de omstreden miljardair.

Sjiitische jongeren passen islam aan Nederlandse normen aan

Sjiitische jongeren passen islam aan Nederlandse normen aan - https://t.co/B9xwtc2phF pic.twitter.com/aiHqCxAx6d — Trouw (@trouw) 3 juni 2016

Sjiitische moslims passen hun geloof aan op de Nederlandse cultuur. Zo behoeden ze hun religie voor marginalisering. Voor het eerst is het godsdienstige leven van sjiieten hier grondig bestudeerd. Islamwetenschapper Annemeik Schlatmann promoveert maandag aan de Universiteit van Utrecht op haar onderzoek. Lees hier het complete verhaal.