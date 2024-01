Iedereen is gek in Elle, de geweldige comeback van Paul Verhoeven

Een minutenlange staande ovatie kreeg Paul Verhoeven tijdens het recente filmfestival van Cannes voor zijn eerste Franstalige film Elle. En volkomen terecht, ook al is het misschien wel de meest complexe film van zijn loopbaan.

Een zwarte komedie over verkrachting? Het klinkt als waanzin, maar dat is precies wat Elle is. Het slachtoffer in kwestie heet Michelle (Isabelle Huppert), een producente van ultragewelddadige games, die meteen al in de openingsscène aangerand wordt door een gemaskerde inbreker. Maar Michelle gaat op het oog gewoon verder met haar leven, dat bestaat uit een bonte verzameling karakters bij wie allemaal wel een steekje los is. Totdat de verkrachter opnieuw toeslaat en een bizar seksueel kat-en-muisspel ontstaat.

In andere handen was deze film waarschijnlijk volledig ontspoord, maar Verhoeven houdt de teugels meesterlijk in handen en laveert met gemak en – ongelofelijk maar waar – veel humor langs de valkuilen van deze provocatieve materie. Hij wordt daarbij immens geholpen door Huppert, die sensationeel gestalte geeft aan iemand die simpelweg weigert de slachtofferrol te spelen en perfect past bij Verhoevens eerdere sterke filmvrouwen uit onder meer Spetters, De Vierde Man en Basic Instinct.

