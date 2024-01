Paul Verhoeven heeft weer eens een film gemaakt, hierbij de eerste trailer

Paul Verhoeven heeft voor het eerst sinds 2006 weer eens een film gemaakt. Zijn eerste werk sinds het succesvolle Zwartboek heet Elle en komt dit jaar nog uit. De eerste trailer is nu gedeeld.

De film gaat over de harde zakenvrouw Michèle (Isabelle Huppert), eigenaresse van een bedrijf is dat spellen uitbrengt. Haar leven krijgt een abrupte wending als ze op een dag in haar eigen huis door een man wordt verkracht. Daarna besluit ze wraak te nemen en dat loopt natuurlijk uit de hand.

21 september verschijnt de film in de Franse bioscopen. Of de film in Nederland ook op het witte doek verschijnt, is nog niet bekend. Elle is gebaseerd op het boek Oh van de Frans-Armeense schrijver Philippe Djian.

https://www.youtube.com/watch?v=jrFTUvsYmsI