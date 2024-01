De prachtige storyboards voor Alien, getekend door Ridley Scott zelf

Als er één film is dat als sciencefiction meesterwerk bestempeld moet worden, dan is het wel Ridley Scott’s Alien. De film uit 1979 won toentertijd een Oscar voor haar prachtige special-effects, die zelfs nu niet gedateerd aanvoelen.

Een groot deel van die unieke sfeer is te danken aan de visie van Ridley Scott zelf. Scott, alumnus van de Royal College of Art in Londen, tekende zelf de eerste storyboards voor de film. Voor fans van de film zeker de moeite waard. Dit is Scott’s visie op zijn puurst.