De Iraanse vrouwen die als mannen door het leven gaan

Iraanse vrouwen laten hun haar kort knippen en dragen mannenkleding om aan de moraalpolitie te ontkomen. Sommige vrouwen delen foto’s van hun mannelijke ‘alter-ego’ op Instagram bij wijze van protest tegen de strenge antivrouwenwetgeving.

Voor vrouwen in Iran is het openbare leven lang niet altijd makkelijk. Een vorm van hoofdbedekking is verplicht en wordt streng gehandhaafd door een speciaal hiervoor ingestelde moraalpolitie. Ook mogen vrouwen ‘mannendingen’ als voetbalwedstrijden niet bijwonen.

Maar de hidjab, de meest voorkomende hoofdbedekking onder Iraanse vrouwen, ligt steeds meer onder vuur in het Midden-Oosterse land. Hervormingsgezinde mannen en vrouwen voeren regelmatig actie tegen de strenge wetgeving en roepen buitenlandse toeristen op om vooral géén hoofddoek te dragen bij hun bezoek.

Daar zijn de autoriteiten natuurlijk verre van blij mee. Zo is een politica door het parlement geschorst nadat er foto’s van haar verschenen waarin zij in het openbaar zonder hoofddoek verschijnt. Dit ondanks het feit dat zij beweert dat de foto’s nep zijn. Ook werd een model gedwongen op tv haar excuses aan te bieden voor foto’s waarin zij zonder hoofddoek te zien was.

Het verzet groeit. Pejman Rahbar, een bekende Iraanse sportjournalist, deelde een foto van een vrouwelijke fan die in mannenkleding een wijdstrijd van haar favoriete voetbalclub bijwoonde. De foto ging viral in het land.

De Facebook-pagina My Stealthy Freedom verzameld zulke daden van verzet. Oprichtster Masih Alinejad, woonachtig in New York, startte de pagina twee jaar geleden. De pagina heeft inmiddels bijna een miljoen volgers in een land waar Facebook regelmatig wordt geblokkeerd.

“Sommige vrouwen verkleden zich liever als man dan dat ze een hoofddoek dragen,” aldus Alinejad. “Ondanks de represailles van de regering houden deze dappere vrouwen moed. De regering wil dat vrouwen in angst leven.”