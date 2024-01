Barbara C. vrijgesproken in GHB-zaak

Barbara C. is vandaag vrijgesproken in de zogenaamde ‘lesbo-moord.’

Na een zaterdag vol liefde, seks overleed haar bedpartpartner Saskia Jacobs aan de drug GHB. Officier van justitie Ronald Craenen verweet Barbara C. dat ze roekeloos en onvoorzichtig heeft gehandeld door aan haar vriendin in de bewuste nacht van zaterdag 29 op zondag 30 maart 2014 een te hoge dosis GHB aan te bieden, waardoor ze overleed.

Dood door schuld hing haar boven het hoofd. Het Openbaar Ministerie liet zich daarbij beïnvloeden door roddelpers en een paragnost.

Vandaag deed de rechtbank in Lelystad uitspraak in de zaak, Barabara C. is volledig vrijgesproken.