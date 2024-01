Seks + GHB = dood door schuld?

Als je bedpartner in een roes van wellust vraagt of ze eens wat GHB mag proberen en dat valt verkeerd, kun je dan worden veroordeeld voor ‘dood door schuld’? Deze week weten we het: dan doet de rechtbank in Lelystad uitspraak.

Tekst: Hendrik Jan Korterink

‘Kankerhoer ’ Dodelijke blikken en toegesiste verwensingen zijn Barbara’s deel bij de ingang van de rechtszaal in Lelystad. Haat en verdriet wisselen elkaar deze middag af. Officier van justitie Ronald Craenen verwijt Barbara C. (31) dat ze roekeloos en onvoorzichtig heeft gehandeld door aan haar vriendin Saskia Jacobs (33) in de bewuste nacht van zaterdag 29 op zondag 30 maart 2014 een te hoge dosis GHB aan te bieden, waardoor ze overleed.

Update: Barbara C. vrijgesproken in GHB-zaak

Pas een jaar later besloot justitie vriendin Barbara alsnog te vervolgen, na een serie onzinverhalen in de media, met als dieptepunt het inschakelen van een paragnost, wiens bevindingen aan het dossier werden toegevoegd. Rechter mr. N. Kranenbroek vraagt of Barbara er op voorhand zelf iets over wil zeggen. Barbara: "Het ging echt goed tussen ons, ik zou nooit iets verkeerds willen doen. We waren met z’n tweeën, ik heb niets stiekem gedaan, er ging alleen iets vreselijks fout."

'Het ging goed, we hadden fijne seks'

Op de bewuste zaterdag beleven Barbara en Saskia een middag en avond vol liefde en seks. Om een uur of tien liggen ze in bed. Het gesprek komt op het gebruik van GHB. Barbara heeft daar in het verleden een hele beroerde ervaring mee gehad toen ze werd vastgehouden bij mensen thuis en werd misbruikt. Later heeft ze het met een paar andere vriendinnen wel weer een paar keer gebruikt, met wisselend effect. De ene keer was het lekker en opwindend, een andere keer viel ze in slaap terwijl de vriendin wel opgewonden raakte.

Meer voor de grap zegt Barbara dat ze nog wel een flesje GHB in huis heeft. "Toen zei Saskia dat ze dat altijd al een keer wilde doen. Ik zei: Meen je dat nou? Heel voorzichtig heb ik wat ingeschonken, op de rand van het bed, ze zat naast me. Ik zie ons nog zo liggen, ik was echt verbaasd. Ik heb het zelf bewust niet gedaan, zodat ik een beetje op kon letten, het ging ook echt goed, we hebben fijne seks gehad."

Daarna waren ze zo’n anderhalf uur ‘in de knuffelmodus’ blijven liggen. Saskia zegt dat ze het gevoel heeft dat ze zweeft: "Dit wil ik altijd wel." Saskia valt het eerst in slaap, Barbara hoort haar een beetje snurken. Omdat ze allebei op haar kant van het bed liggen en zij ook wel wil slapen, geeft ze Saskia een por, die een beetje overeind komt en een beetje gepikeerd reageert: "Hé, hou nou op." Barbara duwt haar om zodat ze op haar linkerzij terechtkomt, daarna vallen ze lepeltje-lepeltje in slaap. In de loop van de nacht, om een uur of zes, wordt Barbara wakker omdat ze iets aan haar been voelt. Als ze naar de douche gaat, ziet ze dat het ontlasting is. Geschrokken gaat ze naar Saskia en constateert ze dat die is overleden. Ze belt 112.

Scheutje in glas

De GHB zat in een flesje Spa rood. Bij de rechtbank gaat het om de vraag hoeveel Barbara heeft toegediend. Ze heeft vanaf het begin verklaard dat ze een scheutje in een glas heeft gedaan, met daarna cola erbij. Saskia had de eerste helft in één keer opgedronken. Ze zei: "Ik voel niks". Na een half uur heeft ze de rest, gedurende een kwartier, met kleine slokjes opgedronken. Volgens Barbara had ze ongeveer de helft ingeschonken van wat ze bij vorige gelegenheden met een andere vriendin had gedaan. Het staat vast dat dit voor Saskia te veel is geweest.

Bij de rechtbank komt toxicologe Ingrid Bosman als getuige-deskundige het een en ander toelichten over het effect van GHB. Een normale dosering, een ‘recreatieve dosis’, is 2 à 3 gram. Ervaren gebruikers kunnen wel 10 tot 100 gram aan. Uit het bloedonderzoek is vastgesteld dat Saskia tussen de 1 en 4 gram binnen heeft gekregen. Hoeveel gram zat er in ‘de scheut’ en hoe groot was die scheut? Dat is niet meer te achterhalen. Het is niet bekend wat de concentratie van de vloeistof in het flesje was. Volgens de toxicologe is dat gemiddeld zo’n vijftig procent GHB, maar eigenlijk is er over de samenstelling niet veel te zeggen: het flesje is in december 2015 vernietigd, de politie heeft nooit de moeite genomen het in beslag te nemen of te onderzoeken.......

