Bij de koffie: Ajax wil Bosz, oorlog in Kaukasus voorkomen en meer...

Ajax wil Maccabi Tel Aviv-trainer Peter Bosz

Ajax wacht op Bosz https://t.co/dPbu6SwhMJ door @MikeVerweij — De Telegraaf (@telegraaf) 17 mei 2016

De Telegraaf meldt dat de nummer twee van de eredivisie intern al het besluit al heeft genomen dat Bosz de opvolger moet worden van de vertrekkende Frank de Boer.

Armenië en Azerbeidzjan leggen de wapens neer

Russia: Armenia, Azerbaijan agreed on need for full Nagorno-Karabakh ceasefire - RIA https://t.co/l6qRCQu1DO — Reuters World (@ReutersWorld) 16 mei 2016

Volgens persbureau Reuters hebben de regeringen van de Kaukausus-landen Armenië en Azerbeidzjan besloten om de wapens neer te leggen. De laatste maanden vonden er enkele schermutselingen plaats rond de Nagorno-Karabach regio in Azerbeidzjan.

Grote brand evenementenhallen bij Katwijk aan de Maas, Noord-Brabant

Markthal bij Cuijk afgebrand. 'Mensen mogen er niet doorheen, want er is asbest gevonden' https://t.co/lD2F1bzwSr pic.twitter.com/UvefybvXzc — NPO Radio 1 (@NPORadio1) 17 mei 2016

Evenementenhal de Vrije Markt is vannacht in vlammen opgegaan. De locatie is voorlopig extra gevaarlijk, omdat er sprake zou zijn van asbest.

Meer dan duizend blootvluchtelingen in één dag gered

Ruim 1100 bootvluchtelingen in één dag gered bij Siciliëhttps://t.co/Saj5ennd14 pic.twitter.com/Pubs0KBat8 — de Volkskrant (@volkskrant) 16 mei 2016

Italiaanse media melden dat gisteren de kustwacht meer dan duizend levens heeft kunnen redden, nadat een boot met vluchtelingen in de buurt van Sicilië in de problemen kwam.