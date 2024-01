Bij de koffie: Zlatan neemt afscheid als een legende en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Rusland dreigt 20.000 gehackte emails van Hillary Clinton vrij te geven

Kremlin considers releasing some 20,000 hacked Clinton emails reportedly in its possession #FeelTheBern #ImWithHer https://t.co/cD2NPtTAUb — SusanMaxwellSchmidt (@RealiTeeChick) 12 mei 2016

De Amerikaans presidentskandidaat Hillary Clinton ligt al een tijd onder vuur omdat ze haar persoonlijke computer inadequaat zou hebben beveiligd. Nu claimt het Kremlin 20.000 van haar emails te hebben gehackt, en dreigt die vrij te geven.

Laatste wedstrijd Zlatan Ibrahimovic in Parc des Princes

My last game tomorrow at Parc des Princes. I came like a king, left like a legend pic.twitter.com/OpLL3wzKh0 — Zlatan Ibrahimovi? (@Ibra_official) 13 mei 2016

Zlatan Ibrahimovic speelt morgen zijn laatste wedstrijd voor Paris Saint-Germain. De oud-Ajacied had al eerder aangekondigd te vertrekken bij de Franse kampioen. "I came like a king, left like a legend." Baas.

Ook België door na finale Eurovisie-songfestival

België door naar finale Songfestival: https://t.co/gBSOUryAkV — NU.nl (@NUnl) 12 mei 2016

België wordt vertegenwoordigd door de zangeres Laura Tesoro met het nummer What's The Pressure. De populaire Vlaamse zangeres Selah Sue schreef mee aan het nummer.

Britse 'bankster' doet boete in bajes

Former Deutsche Bank broker jailed for 4 and a half years in Britain for insider trading https://t.co/viMR8dYlY1 pic.twitter.com/ypenJmGJMp — Bloomberg (@business) 12 mei 2016

Een Britse bankier is veroordeeld tot 4,5 jaar cel voor handel met voorkennis. Dit is de hoogste straf ooit hiervoor opgelegd in het Verenigd Koninkrijk.