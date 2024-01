Winnaar en verliezer van de dag: John Hospel vs. Dilma Rousseff

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: John Hospel

Huwelijksaanzoek met frikandel speciaal in hartjesvorm: 'Het was heel speciaal' https://t.co/h67U7OcKLI pic.twitter.com/g2v5DNBD5h — Omroep Brabant (@omroepbrabant) 12 mei 2016

"Als jij een frikandel was, was je een frikandel speciaal." Schattig. Jij, hij vroeg zijn vriendin ten huwelijk met een frikandel speciaal in hartjesvorm. Baas!

Verliezer van de dag: Dilma Rousseff

"It's a coup," Brazilian President Dilma Rousseff says about impeachment trial against her https://t.co/EjGxZc4DYa pic.twitter.com/9a0ceugPjb — CNN (@CNN) 12 mei 2016

De Braziliaanse senaat heeft besloten president Dilma Rousseff af te zetten. Zelf vindt ze het een coup. Duidelijk is in ieder geval dat dit geen goede dag was voor het Braziliaanse staatshoofd.