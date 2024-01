'Land van Ooit opent de grenzen voor vluchtelingen'

Kinderen waren altijd de baas in het Land van Ooit, het pretpark in het Noord-Brabantse Drunen, maar sinds het faillissement in 2008 is het landgoed dicht. Nu hebben de inwoners van de gemeente besloten dat het landgoed de ideale plek is om asielzoekers op te vangen.

“De raad heeft besloten om 250 asielzoekers op te vangen in onze gemeente, maar de bewoners bepalen waar. Ik snap wel dat mensen met een gezond boerenverstand zeggen: dit is een logische plek. Daar is de ruimte, het staat leeg en de gemeente is de eigenaar”, aldus woordvoerder van de gemeente Gert-Jan van Zoggel tegen Omroep Brabant.

Onder de asielzoekers zitten vijftig minderjarige meisjes. Kinderen mogen dan niet meer de baas zijn in het Land van Ooit, mogelijk kan het wel een veilig onderdak bieden aan deze jonge vluchtelingen.

Deze video verscheen vorig jaar

https://www.youtube.com/watch?v=wW4Rj4zqNJ0