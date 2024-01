'Ik moet straks concurreren met Mozes die de Rode Zee in tweeën splijt'

Alle ballen verzamelen! Niels Duinker (30) uit Spijkenisse mag zich de beste jongleur ter wereld noemen. Hij doet het al meer dan de helft van zijn leven. Zo gaat het in zijn vak: jong geleurd is oud gedaan.

Tekst: Danny Koks

Van harte proficiat, Niels! Waarmee precies, eigenlijk?

‘Met mijn Merlin Award voor Varieté Act van het Jaar. Dat zijn de Oscars van de goochelkunst. Het zijn de vakprijzen van de International Magicians Society, ’s werelds grootste vereniging voor goochelaars en illusionisten.’

Waar en wanneer werd je verliefd op het vak?

‘Mijn vader nam me ieder jaar mee naar het Straattheater Festival in Rotterdam. Al die straatartiesten uit de hele wereld, dat vond ik te gek. In een skatewinkel kocht ik een setje jongleerballen in een koker, met een instructievelletje erbij. Toen ik vijftien was, wist ik zeker dat ik dit fulltime wilde doen.’

Toch ben je afgestudeerd aan de TU Delft.

‘Mijn ouders vonden het prima dat ik wilde jongleren, maar dan moest ik na mijn vwo-diploma het huis uit en voor mezelf zorgen. Door werktuigbouwkunde te studeren, had ik een paar jaar extra om mijn act te ontwikkelen. Ik haalde bij mijn moeder het bloed onder de nagels vandaan als ik in tentamenperiodes toch stond te jongleren. Dan antwoordde ik altijd: Ik werk aan mijn toekomst, daarna heb ik weer tijd voor mijn hobby.’

Heb je iets aan je studie met jongleren?

‘Een van mijn bekendere trucs is met jongleerbekertjes. Daarvan heb ik het ontwerp verbeterd. Het oude wereldrecord stond op jongleren met tien bekertjes. Dankzij mijn werktuigbouwkundige kennis sta ik nu in het Guinness Book of Records met twaalf bekertjes.’

Waar haal jij je trucs vandaan?

‘Ik ben nu een act aan het ontwikkelen met diabolo's, die heb ik gevonden in een boek van honderd jaar oud. Ik haal veel unieke, rare acts uit oude literatuur. De jongleurs van vroeger hadden nog niet de luxe dat ze hun attributen online konden bestellen. Die bedachten veel van hun trucs zelf.’

Met welke nieuwe trucs ben je nog meer bezig?

‘Van een Amerikaanse straatartiest die in Amsterdam woont, heb ik geleerd te jongleren met lopende kettingzagen. Hij is nu 65 en zijn schouders trekken het niet meer. Zo'n kettingzaag weegt toch al gauw vier kilo. Als je die op de verkeerde manier opvangt, gaat je schouder uit de kom. En ik jongleer ook met een bowlingbal, een mes en een prop papier. Dus iets heel lichts, iets heel zwaars en iets heel gevaarlijks.’

Hebben jongleurs een houdbaarheidsdatum?

‘Ze maken vaak de fout dat ze niet meegaan met hun leeftijd. Jongleren met zeven kegels of twaalf bekers, dat is gewoon topsport. Als je halverwege de dertig bent, kom je met die trucs niet meer verder. Maar als je ze inpakt in een goede show, kun je makkelijk tot je vijftigste door. Circusartiesten die dat niet snappen, zijn tenenkrommend en zielig om naar te kijken.’

Welke droom wil je nog verwezenlijken?

‘Mijn eigen, avondvullende theatershow à la Hans Klok. Er is maar een handjevol jongleurs wereldwijd dat dit heeft gepresteerd. Een Amerikaanse investeerder wil mij naar Pigeon Forge in Tennessee halen. Dolly Parton heeft daar haar eigen pretpark. Neem Las Vegas en vervang alle casino's door kerken, dan heb je een aardig beeld van Pigeon Forge. Het ligt midden in de Bible Belt. Alles draait daar om keurig vermaak voor de hele familie. Sommige grappen die ik tijdens mijn werk voor Disney Cruises maak, kunnen daar niet door de beugel. Een van de grootste publiekstrekkers is een show met hologrammen van bijbelse figuren. Dus ik moet straks concurreren met Mozes die de Rode Zee in tweeën splijt.’

