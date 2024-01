Winnaar en verliezer van de dag: 'Donkey Kong-baas' Wes Copeland vs. Michel Platini

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Wes Copeland

Wes Copeland set a new #DonkeyKong world record with a near-perfect run https://t.co/oWXjsA6IKV — Warp Zoned (@WarpZoned) 9 mei 2016

Altijd leuk als je een hi-score neerzet, maar het wereldrecord van een game uit 1981 verbeteren, dat is iets wat alleen geniale nerds kunnen. Wes Copeland wist tijdens een marathonsessie 1.218.000 punten te halen in Donkey Kong. Hij stopt op zijn hoogtepunt. "Dit record kan ik niet meer verbeteren".

Verliezer van de dag: Michel Platini

De UEFA moet op zoek naar een nieuwe voorzitter. Michel Platini keert niet meer terug. https://t.co/swaCDBsCDi — NOS Sport (@NOSsport) 9 mei 2016

Michel Platini is eigenlijk al geen winnaar geweest sinds zijn Serie A-titel in 1986, maar de Fransman heeft weer een nieuw dieptepunt bereikt. Hij is voor vier jaar geschorst door de Court of Arbitration (CAS) en heeft zijn functie bij UEFA daarom opgezegd.