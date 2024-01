Filmrecensie: Bastille Day

Toen enige tijd geleden de suggestie werd gewekt op sociale media als Twitter dat Idris Elba prima geschikt zou zijn als de volgende James Bond, explodeerde er het een en ander. Elba was toch zwart? Geen blanke James Bond? Onzin! Elba zelf pareerde de hetze met wat geintjes online, maar blijkbaar heeft het gestoken.

In Bastille Day speelt hij namelijk precies het soort Bond-achtig geheim agent in de categorie ‘eerst schieten-dan lullen’. Sean Briar heet hij hier en zijn taak lijkt simpel: terroristen hebben het gemunt op Parijs en hij moet ze tegenhouden. Dat ene Michael Mason (Game of Thrones’ Richard Madden) hem daarbij in de weg loopt als bijdehante superzakkenroller maakt zijn werk alleen een heel stuk moeilijker.

Alle uitgekauwde buddy-cop-movie-clichés passeren vervolgens de revue, inclusief initiële wederzijdse haat, het inleveren van de penning en het buiten het boekje achter de boeven aangaan. Het is allemaal niks nieuws wat we hier te zien krijgen, maar Elba trekt Bastille Day met een bevlogen performance uit het moeras en geeft bij elke actiescène geloofwaardig zijn visitekaartje af voor een toekomstige Bond-film.

