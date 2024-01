Dappere Zweedse stopt met gebalde vuist een mars neonazi's

Op Dodenherdenking herdenken wij in Nederland onder anderen de slachtoffers van het nazisme. Maar een heldendaad in Zweden laat zien dat verzet tegen het nazisme nog altijd relevant is. Met gebalde vuist blokkeerde zij in haar eentje een protestmars van neonazi's.

In het stadje Borlange vond op zondag een mars van de extreemrechtse Nordiska motståndsrörelsen (Noordse verzetsbeweging) plaats. Ongeveer driehonderd mannen gingen de straat op om hun steun te betuigen voor het fascisme. De groep, die ontstond uit de Vitt Ariskt Motstånd (Blank Arisch Verzet), staat bekend als de meest extreme politieke partij in Zweden.

"Ik ben niet bang," zei Asplund tegen een aanwezige journalist. Dit ondanks het feit dat veel leden van de beweging veroordeeld zijn voor geweldsmisdrijven. "Ik moest wel. Als zij hun zin krijgen, dan moeten mensen zoals ik het veld ruimen."

Wij kunnen alleen maar de grootste bewondering hebben voor deze dappere Zweedse.

https://www.youtube.com/watch?v=k8u2RVTsxP0