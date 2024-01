Boekrecensie: Ik was een van hen

Integreren in eigen land, intrigerend opgeschreven.

When in Rome, do as the Romans do. En dus volgt journalist Maarten Zeegers de omgekeerde weg als hij samen met zijn Syrische vrouw verhuist naar de Haagse wijk Transvaal. In dit voor drie kwart met moslims bewoonde stadsdeel moet híj integreren, niet andersom. Wat volgt is een meeslepend verslag van wat er zich zoal afspeelt binnen de redelijk gesloten muren van het ‘Nederlandse Molenbeek?.

Zeegers stuit eerst op veel verzet en onbegrip, maar dringt met engelengeduld steeds dieper door tot de kern van de moslimgemeenschap. Hij is getuige van een duivelsuitdrijving, een rituele geseling en ook trekt hij twee maanden op met een Syrië-ganger. Alleen al vanwege de actualiteit is Ik was een van hen de moeite van het lezen meer dan waard. Of zoals Joris Luyendijk het op de cover wervend verwoordt: ‘Dit is het echte werk!’ Niks aan gelogen.

? ? ? ?