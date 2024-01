Nederlandse vrouwen dol op bondage-porno, Russinnen doen het op z'n Grieks

Onderzoeken naar porno vertellen meer over groeperingen en bevolkingsgroepen dan welke andere onderzoeken dan ook. Dat bleek onlangs al uit dit porno-onderzoek, dat alles verklaart over Limburgers. Nu een nog interessanter onderzoek van PornHub, namelijk naar porno kijkende vrouwen.

Voor alle duidelijkheid: vrouwen kijken inderdaad naar porno en niet te zuinig ook. 24 procent van de gebruikers van 's werelds grootste pornowebsite PornHub is vrouw. In 2015 werden via die website 87.849.731.608 pornofilmpjes bekeken, dus reken maar uit.

Russinnen en hun achterdeur

PornHub heeft ditmaal op basis van zoektermen uit de doeken gedaan waar vrouwen het wildst van worden. 'Lesbian' is verreweg het populairst onder dames, zo blijkt. Slechts in een paar delen van de wereld zoeken vrouwen meer op een andere term. Zo gaan vrouwen in Midden-Afrika, Kazachstan en China los op respectievelijk 'ebony' (donkere vrouwen), 'big dick' en 'hentai' (animatie-porno).

Maar het meest in het oog springt toch echt de voorkeur van Russische vrouwen. Die gaan massaal voor 'anal'. Waar we in het geval van Afrika en Azië nog wel een verklaring weten te verzinnen, kunnen we even niet bedenken waarom nou juist Russinnen het zo graag op z'n Grieks willen. Hoe dan ook, we slaan het op in ons referentiekader.

Nederlandse vrouwen

Dan de Nederlandse vrouw. Die houdt vergeleken met de rest van de wereld het meest van 'bondage'. Ook goed om te weten. Een ander opmerkelijk gegeven is dat Braziliaanse en Argentijnse vrouwen massaal zoeken op 'shemale'. Of shemales zijn meegenomen in het onderzoek, is niet helemaal duidelijk.

Andere statistieken zie je in de onderstaande tabellen.